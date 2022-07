Concetta Buonocore lascia il centrosinistra: rinasce il gruppo misto in Consiglio Comunale

Colpo di scena in Consiglio Comunale: già nella prima seduta la consigliera comunale eletta con la lista Franco De Domenico Sindaco, Concetta Buonocore lascia il gruppo del centrosinistra e costituisce il Gruppo Misto. La consigliera ha spiegato la sua decisione con una mancanza di fiducia nel sistema che le avrebbe «scippato» il posto in Consiglio Comunale nel 2018.

Prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Messina e già c’è il primo cambio di casacca. Protagonista la new entry Concetta Buonocore, eletta nel centrosinistra. Ultimata la votazione del presidente del Consiglio Comunale, che ha visto salire sul “trono” Cateno De Luca con 23 voti su 32 (tre in più del numero di consiglieri collegati a Sicilia Vera e quindi a Federico Basile). Neanche il tempo di eleggere i vice presidenti (o “il” vicepresidente), vicario e supplente, che, ultimato il discorso dell’ex primo cittadino, Libero Gioveni (Fratelli d’Italia) ha chiesto di intervenire per augurare un buon lavoro ai colleghi e al neo-presidente.

Sembrava si fosse pronti per procedere con la seconda votazione della seduta, ma non è stato così. A intervenire, infatti, è stata la consigliera Concetta Buonocore: lascia con amarezza il gruppo Franco De Domenico Sindaco, legato al Pd, e prende la casacca del Gruppo Misto che, di fatto, si costituisce con lei. Tempi record, occorre ammetterlo. Il centrosinistra ha adesso solo tre consiglieri comunali.

