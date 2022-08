Messina, l’ex Pd Concetta Buonocore candidata alle elezioni regionali con De Luca

È ufficiale: Concetta (Cettina) Buonocore si candida alle elezioni regionali con Cateno De Luca. Ex Pd, eletta in Consiglio Comunale a Messina con la lista “De Domenico Sindaco”, è passata al Gruppo Misto dopo aver abbandonato il centrosinistra alla prima Seduta in Aula, e oggi annuncia la sua candidatura nella lista “Orgoglio Siculo” il 25 settembre 2022.

La sua decisione di abbandonare il centrosinistra al momento del giuramento in Consiglio Comunale aveva lasciato tutti di sasso e generato una coda di polemiche durata per diversi giorni. A motivare allora la sua decisione, allora, quanto avvenuto alle elezioni del 2018, quando al suo posto era entrato al Civico Consesso Dino Bramanti in quanto candidato sindaco arrivato secondo.

Così si è (ri)presentata questa mattina in conferenza stampa: «È un momento emozionante – ha detto. Non pensavo di ricandidarmi dopo tre mesi. Perché con Cateno? Perché Cateno è l’uomo giusto per scardinare questo potere malato. Perché mi sono messa in gioco? Perché ho la consapevolezza che i politici hanno reso volutamente inefficiente ciò che invece poteva essere efficiente. Lavoro all’assessorato al Lavoro, questo è un tema che mi è caro. I politici hanno allontanato la gente dalla politica. Dobbiamo far ritrovare alla gente quella fiducia che ha perso. E questa fiducia le persone la possono trovare con Cateno. Il 25 settembre votiamo tutti Cateno, per un cambiamento vero».

