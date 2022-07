Buonocore lascia il centrosinistra. De Domenico: «Non ho mai sopportato i voltagabbana»

Non poteva che generare stupore, polemiche e, naturalmente, le repliche dei diretti interessati, la scelta di Concetta Buonocore, di lasciare il gruppo del centrosinistra con cui è stata eletta al Consiglio Comunale, per passare al Gruppo Misto già dalla prima seduta. A commentare, l’ex candidato sindaco Franco De Domenico: «Non ho mai sopportato i voltagabbana, ma sono dispiaciuto soprattutto per i 23mila messinesi che mi hanno votato e per i 30 non eletti della mia lista che con i loro voti hanno contribuito alla sua elezione».

Seduta movimentata per il nuovo Consiglio Comunale di Messina, riunitosi per la prima volta nel pomeriggio di ieri per il giuramento dei consiglieri e del sindaco Federico Basile e per l’elezione del presidente (Cateno De Luca) e del vicepresidente (Nello Pergolizzi). Nel corso dei lavori d’Aula, infatti, la consigliera Buonocore, eletta con la lista De Domenico Sindaco, ha abbandonato il gruppo del centrosinistra ed è passata al Misto.

Aspro il commento di Franco De Domenico: «Non ho mai sopportato i voltagabbana, ma sono dispiaciuto soprattutto per i 23mila messinesi che mi hanno votato e per i 30 non eletti della mia lista che con i loro voti hanno contribuito all’elezione di Concetta Buonocore. In questi casi bisognerebbe avere la dignità di dire che si cambia schieramento per un proprio interesse e non arrampicarsi sugli specchi di farneticanti macchinazioni. Una volta per coerenza ci si dimetteva. Oggi purtroppo è utopia».

«Forse Concetta Buonocore – conclude De Domenico – non ha ancora digerito la mia scelta di non usare una demagogia populista e di non ingannare gli elettori con promesse irrealizzabili. In questa prospettiva si troverà benissimo con i suoi nuovi compagni di viaggio».

