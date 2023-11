Messina, in Consiglio Comunale nasce il gruppo “Sud chiama Nord”: chi ne fa parte

In Consiglio Comunale nasce il gruppo “Sud chiama Nord”, legato al partito dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ne fanno parte quattro consiglieri comunali, già parte della “maggioranza” legata alla Giunta Basile. Scopriamo chi sono.

Un’ex consigliera di Forza Italia transitata quasi a inizio mandato al misto, più tre esponenti dei gruppi legati alla Giunta Basile: Nicoletta D’Angelo, Margherita Milazzo, Salvatore Papa e Antonella Feminò, sono loro i quattro consiglieri comunali che formano il neonato gruppo “Sud chiama Nord”, che si inserirà all’interno della “maggioranza” costituita dalle liste “Con De Luca per Basile” e “Basile Sindaco”.

Capogruppo è la consigliera Nicoletta D’Angelo: «Lavoreremo in sinergia con gli altri gruppi che fanno parte dell’Amministrazione Basile – dichiara – , l’obiettivo primario è dare il nostro contributo attraverso una buona e sana politica, che dia delle risposte positive alla città. Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti indicandomi come capo gruppo».

Dentro anche Margherita Milazzo, presidente della Commissione Bilancio: «È importante – aggiunge – che il nostro partito sia rappresentato anche in Consiglio comunale. Dulcis in fundo, sono stata anche come revisore nell’atto costitutivo dell’A.RIS.ME’ e lo prendo come buon augurio affinché Sud chiama Nord possa crescere sempre di più».

Terzo membro del nuovo gruppo, il consigliere Salvatore Papa: «Un grande momento di crescita politica – afferma. Una grande sinergia di gruppo. Un grazie al nostro leader Cateno De Luca. Sud chiama Nord sbarca in Consiglio comunale dopo essere stato protagonista a livello nazionale e presto in Europa, frutto della buona politica del sacrificio e impegno di tutti”.

Infine, fa parte del gruppo anche la consigliera Antonella Feminò: «Così da ieri Sud chiama Nord sarà rappresentato anche in Consiglio comunale – conclude –, fiera di farne parte. Sono certa che la collaborazione con i colleghi sarà concreta e darà la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini che ci continuano a sostenere anche nelle nostre scelte. È un grande momento di partenza. Il gruppo a sostegno dell’Amministrazione Basile è frutto di un lavoro di squadra che punta a lasciare l’impronta della buona politica. Grazie al mio capo gruppo Nicoletta D’ Angelo che nello scegliere di sostenere il nostro leader Cateno De Luca continua l ‘avanzata della politica del buon fare».

