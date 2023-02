Tutto Eventi: cose da fare a Messina nell’ultimo weekend di febbraio

Questo fine settimana c’è un fermento culturale che ha dell’incredibile: vorrà mica dire che Messina ha voglia di stimoli, condivisione, coinvolgimento, cultura? Così febbraio si chiude con un weekend ricco di appuntamenti e a raccontarlo tocca a “Tutto Eventi” la guida al tempo libero e alle cose da fare in città. Tra mostre, presentazioni di libri, concerti, cene sociali, laboratori per grandi e piccoli ed escursioni avrete l’imbarazzo della scelta.

Tra i consigliati: allo Spazio LOC di Capo d’Orlando, sabato 25 febbraio, arriva la prima edizione del “Cosplay e Comics Day”, tra gli ospiti anche Salvatore Di Marco, direttore della Scuola di Fumetto di Palermo. L’evento, promosso in sinergia con il Comune orlandino, è a sostegno del crodwfunding lanciato da Fumettomania Factory – APS, il cui obiettivo è raggiungere la cifra di 5.000 euro e completare l’acquisto delle scaffalature per l’Archivio del Fumetto di Barcellona.

Se ai fumetti preferite i romanzi, venerdì 24 febbraio alla Gilda dei Narratori si presenta “Nuvole Grigie. Un’indagine per Cecilia Orlandi” (Scatole Parlanti, 2023) primo romanzo di Stefania Tedesco. Ambientato nel borgo immaginario di Roccia Marina, il libro ruota attorno all’omicidio di Maurizio Righetti, cardiologo, ucciso sul suo yatch privato. L’assassino è uno dei partecipanti alla gita in mare aperto da lui organizzata: ma chi tra la figlia Vittoria, la sua amica Clara, il genero Elio, il figlioccio Roberto e i due migliori amici Aldo e Jacopo? Dialogano con l’autrice Roberta D’Amico e Francesco Musolino. (In foto le copertine dei vinili di “Art On Covers”, inaugurata il 18 febbraio alla galleria Spazioquattro)

E poi ancora un’escursione alla ricerca delle piante selvatiche commestibili al Museo del Grano di San Filippo, una passeggiata in centro con Sergio Longo per scoprire le bellezze della città, l’inaugurazione di una mostra fotografica alla galleria Spazioquattro, una cena sociale al Circolo delle Lucertole di Barcellona, un laboratorio teatrale curato da Lelio Naccari e giornate speciali per parlare di Pace. Tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023:

Concerti

venerdì 24, alle 19.00, alla Sala Laudamo concerto inaugurale della 50esima stagione dell’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Ensemble Barocco”, con Antero e Joseph Arena al violino, Rosanna Pianotti alla viola, Mirko Raffone al violoncello, Giulio di Fiore al contrabbasso, Maria Assunta Munafò al clavicembalo;

di Barcellona: in concerto; domenica 26, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : Paolo Carlini al fagotto e Fabrizio Datteri al pianoforte. Musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Bacalov, Castelnuovo Tedesco,

Libri

venerdì 24, alle 18.00, alla Gilda dei Narratori : presentazione di “Nuvole Grigie. Un’indagine per Cecilia Orlandi” (Scatole Parlanti, 2023) di Stefania Tedesco . Dialoga con l’autrice Roberta D’Amico . Interviene Francesco Musolino ;

Incontri e Laboratori

Mostre

prosegue fino al 24 febbraio, alla Biblioteca Regionale “ Giacomo Longo ”: la mostra documentale sulle Foibe e l’Esodo giuliano-dalmata, a cura della prof. Maria Cacciola ;

Teatro e Danza

venerdì 24 e sabato 25, alle 21.00, al Museo Regionale per la rassegna “ClanDestini”: “DUE” di Giovanni Maria Currò , con Laura Giordani e Luana Rondinelli , regia di Giovanni Maria Currò e Mauro Failla . Produzione Clan degli Attori ;

Cinema

venerdì 24, alle 18.30, al Cinema Lux, per “StoricaMEnte 1943“: proiezione del documentario “Racconti di guerra” e del documentario “Messina 1943” diretti da Sabrina Patania ;

Serate Danzanti

venerdì 24, alle 22.30, al Retronouveau , Mind The Gap presenta: Flow & Flowers – Special Guest KAISER ;

Natura e Relax

sabato 25, alle 08.30, con raduno dei partecipanti all’uscita autostradale del casello di Rometta : “Contrada Maurici Piano Inadà”, trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane . A questo link per partecipare;

Giornate speciali per la Pace

venerdì 24, alle 17.30, al Salone delle Bandiere : “Contro la guerra – Il coraggio di costruire la pace” interventi di Mons. Giò Tavilla , Padre Alessio Mandanikiotis , Andrea Nucita , Alessandro Dati , Grazia Patanè . Modera Nicola Currò ;

I prossimi eventi a Messina

domenica 12 marzo, da Opuntia : laboratorio di tessitura a telaio , a cura di Paola Costanzo ;

