StoricaMEnte1943: Messina ricorda lo sbarco degli alleati in Sicilia. L’evento all’Università

Appuntamento all’Università di Messina per l’80esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia: nell’Aula Cannizzaro del Rettorato si svolgerà l’evento “StoricaMEnte1943”, organizzato a scopo benefico in favore del popolo ucraino. In programma diversi interventi e la proiezione del documentario “Racconti di Guerra” e del cortometraggio “Messina1943” diretti da Sabrina Patania.

L’incontro, a ingresso libero, prenderà il via alle ore 10.00 di venerdì 24 febbraio, con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Messina, Federico Basile. StoricaMEnte1943 è patrocinato dal Comune e promosso dall’associazione BCsicilia. Presenti il Presidente regionale BCsicilia, Alfonso Lo Cascio, e la Presidente della sezione Messina, Sabrina Patania.

Il programma di StoricaMEnte1943 prevede gli interventi del presidente della federazione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti Decorati al Valor Militare, Biagio Ricciardi, del direttore della Biblioteca Regionale “G. Longo”, Tommasa Siragusa, e del prof. Antonio Baglio, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Messina degli studi di Messina. Nell’occasione, la Presidente della sezione Messina di BCSicilia, Sabrina Patania, presenterà il suo documentario “Racconti di Guerra” e il cortometraggio “Messina1943”. Modererà l’avvocato Silvana Paratore.

Sarà presente anche padre Giovanni Amante della Chiesa Ortodossa di San Giacomo Maggiore, attivo da tempo nel sostegno al popolo ucraino, per il quale ha organizzato raccolte di beni di prima necessità, e non solo.

