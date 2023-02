Messina, al Museo Regionale il debutto di “DUE” del Clan degli Attori

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio, alle 21.00, al Museo Regionale di Messina per la rassegna “ClanDestini” debutta in prima nazionale “DUE” di Giovanni Maria Currò che firma la regia insieme a Mauro Failla, con Laura Giordani e Luana Rondinelli, scenografie Franco Currò, aiuto regia Giusi Arimatea, produzione Clan degli Attori.

La vicenda ruota attorno a due donne dalle vite precarie, costrette a fare i conti con un passato lontano e sbiadito: una vuol partire senza aspettare che l’attesa la divori, l’altra, confortata da quel nulla che per lei è già abbastanza, vuol rimanere per portare a compimento un esperimento che se andasse in porto avrebbe delle ripercussioni scientifiche epiche.

«Dal 2013, – spiega Currò –, anno in cui ho scritto questo testo fino a oggi, le parole, le situazioni, le “atmosfere” contenute in esso sono sempre andate e venute continuamente dalla mia mente, non lasciandomi mai del tutto e proponendomi sempre nuovi spunti e riflessioni. Inizialmente scritto e portato in scena per e con due attori, in questo andirivieni di pensieri “DUE” è arrivato al suo decimo compleanno quasi naturalmente riadattato al femminile. Le sfide che hanno messo a dura prova Laura Giordani e Luana Rondinelli, me e Mauro Failla che le abbiamo dirette, sono insidiose e sdrucciolevoli soprattutto per la ricerca delle sfumature che, a ben pensarci, sono il perno centrale di tutto lo spettacolo».

«Fare la regia condivisa di uno spettacolo di cui si è stati attori è stimolante. E a mio vedere – aggiunge Failla – cimentoso. Per provare a raccontare una storia, scenicamente già vissuta, guardandola da fuori. Il lavoro si è volto quasi subito verso un percorso di ricerca di rarefazione del tempo e del luogo e dello spazio. In una condizione sospesa tra stasi e mutabilità. La costruzione del rapporto tra le due donne è stato il punto su cui maggiormente ci siamo confrontati insieme a Laura, Luana, Giovanni e Giusi con i quali si è condivisa una profonda investigazione dei caratteri, dei colori e delle temperature dei due personaggi. Le atmosfere, di nuovo uniche, cui si è teso hanno permesso quella solita, singolare magia che il teatro tutte le volte ci regala».

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione al 338 8110618.

