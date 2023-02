Gli incontri di formazione politica di Cambiamo Messina dal Basso: il calendario

Si intitola “La Felicità è Rivoluzionaria” ed è il nuovo ciclo di incontri di riflessione e formazione politica organizzato da Cambiamo Messina dal Basso. «Un tema declinato in cinque incontri, – spiegano dal movimento – per una riflessione collettiva su ciò che ci fa stare male, e sul diritto di ciascuna persona a rimuovere, dopo averle riconosciute, le cause del malessere e sperimentare strade di felicità.

Cinque incontri per tentare di mettere in discussione gli schemi individualisti e competitivi, recuperare il senso dell’essere comunità, prestare attenzione alla fragilità, rendersi sensibili ad ogni anelito di creatività e bellezza. Un’occasione di confronto su temi forti, perché crediamo che liberare la salute e il benessere dalle logiche del profitto sia un dovere etico, e che quella società che al PIL antepone il FIL (felicità interna lorda) sia un orizzonte possibile e da realizzare».

Il primo incontro è in programma sabato 25 febbraio, dalle 10.00 alle 13.00, al Salone Cgil di via Peculio Frumentario 6, con “Riconoscere il malessere per costruire il benessere. Pratiche individuali e collettive” a cura di Damiano Di Giovanni, Giulia Merlino, Daniela Orlando e Ivana Risitano. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione tramite whatsapp al: 348 7820347. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Agli studenti universitari, la partecipazione all’intero ciclo di incontri potrà essere riconosciuta come attività esterna dai singoli CdL (lì dove espressamente previsto).

Gli incontri con Cambiamo Messina dal Basso, il programma:

sabato 11 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, al Salone Cgil: “Riconoscere il potere che opprime. Neoliberismo e Patriarcato”, con Alfredo Crupi, Ida Fazio, Giuliana Sanò;

sabato 25 marzo, dalle 16.00 alle 19.00, al Salone Cgil: “Riconoscere il potere che opprime. Poteri concentrati e poteri diffusi”, con Tiziana Barillà, Berardino Palumbo, Corrado Speziale;

sabato 15 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, al Salone Cgil: “Buen Vivir. Un’alternativa possibile”, con Federico Alagna, Davide Pompejano, Felice Scalia;

sabato 6 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, al Salone Cgil: “Diritti alla felicità. La cura di sé, degli altri e del mondo come atto rivoluzionario”, con Caterina Benelli, Carmelo Chité, Pier Paolo Zampieri.

