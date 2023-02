Una passeggiata per (ri)scoprire Messina: l’iniziativa dell’Associazione Nino Cucinotta

Tra le diverse attività proposte dall’Associazione dedicata a Nino Cucinotta anche la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e storici di Messina; proprio per questo domenica 26 febbraio, dalle 15.00, davanti al sagrato del Duomo si organizza una passeggiata tra le vie del centro storico della città.

«Abbiamo chiesto ad una guida professionista, – scrivono i componenti dell’Associazione –, il nostro caro amico Sergio Longo, di accompagnarci in una passeggiata domenicale, in pieno centro storico, per raccontarci storie, aneddoti e curiosità che molti di noi ignorano o hanno dimenticato». La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Lo scorso 25 gennaio 2023, l’Associazione Nino Cucinotta ha donato un defibrillatore al Liceo Classico “G. La Farina”.

