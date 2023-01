Messina, l’associazione “Nino Cucinotta” dona un defibrillatore al liceo “La Farina”

Un defibrillatore per il liceo “La Farina”: a donarlo è l’associazione “Nino Cucinotta” intitolata al giovane imprenditore messinese scomparso il 6 dicembre 2021. La consegna è avvenuta stamattina, grazie alle donazioni dei messinesi, e chiude le attività organizzate per le feste di Natale, durante le quali è stato distribuito in città il PanettoNino realizzato in collaborazione con il panificio “Le tre sorelle” di Messina.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina, alla presenza della Dirigente Scolastica, Caterina Celesti, e dei rappresentanti dell’Associazione nella sede di via Oratorio della Pace: «Abbiamo scelto di donare il defibrillatore a questa scuola – hanno spiegato – perché qui Nino è cresciuto negli anni ’90. Per noi è un luogo di tanti ricordi e forti emozioni, che ha permesso la costruzione di legami indissolubili. Ai ricordi oggi aggiungiamo un segno concreto, questo defibrillatore e la targa apposta accanto perché ciò che Nino ci ha insegnato è che l’amicizia fa nascere umanità, solidarietà e bellezza».

Accanto al defibrillatore, fondamentale presidio salvavita in caso di arresto cardiaco, è stata apposta una targa, in ricordo di Nino Cucinotta, su cui si può leggere un verso in latino, del poeta Ovidio, che celebra il valore dell’amicizia: “Illud amicitiae sanctum ac venerabile nomen”. Soddisfatta la dirigente scolastica, Caterina Celesti: «Abbiamo subito accettato la richiesta di donazione – ha commentato – da parte dell’associazione perché ci sembra bellissimo che dal sentimento di amicizia nasca coerentemente un dono di vita».

(225)