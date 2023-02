Messina, Rosella Postorino presenta il suo nuovo libro: l’incontro alla Feltrinelli

Si intitola “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli, 2023) ed è il nuovo romanzo di Rosella Postorino che questo weekend sarà alla Feltrinelli di Messina per presentarlo. Così come ne “Le assaggiatrici” (Feltrinelli, 2018), anche stavolta la Postorino si rifà a una storia vera; il libro, ambientato a Sarajevo nel 1992, racconta di Omar un bambino di dieci anni che sarà costretto ad abbandonare la sua città per allontanarsi dalla guerra.

«Nel suo romanzo, – scrive Nicola Lagioia, proponendo la scrittrice al Premio Strega 2023 –, Postorino pratica con grande sensibilità e forza narrativa una lezione letteraria sempre valida: i veri testimoni del tempo sono le sue vittime, chi porta addosso le cicatrici della Storia ne è il testimone più attendibile.

Ma i testimoni di questo tipo quasi sempre non hanno voce, e così la letteratura svolge un fondamentale ruolo vicario: raccontare per chi non può farlo. Poiché la forma romanzesca, per sua natura, è tuttavia in grado di giocare contemporaneamente più partite, ecco che quello di Postorino, oltre che un romanzo storico, riesce a essere anche un toccante romanzo famigliare e di formazione, capace di farci riflettere e scuoterci nel profondo. Le vicende dei protagonisti diventano le nostre in poche pagine».

L’appuntamento è per sabato 25 febbraio, alle 18.00, alla Feltrinelli di Messina. A dialogare con Rosella Postorino, Nadia Terranova.

(8)