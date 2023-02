Messina ricorda Massimo Troisi: il cinema Multisala Iris dedica una sala a “Ricomincio da tre”

Tutti al cinema per festeggiare il compleanno di Massimo Troisi: giovedì 23 febbraio il Multisala Iris dedica una sala al film “Ricomincio da tre” e proietta il documentario di Mario Martone dedicato a uno dei volti più noti e amati del cinema italiano.

Il 19 febbraio 2023 è stato il 70esimo anniversario della nascita dell’attore, regista e sceneggiatore Massimo Troisi. Per l’occasione, il Multisala Iris di Ganzirri ha organizzato una giornata dedicata. Nello specifico, alle ore 17.00 il titolare, Umberto Parlagreco, intitolerà una sala al noto attore in ricordo del padre Gianni, al tempo titolare del Cinema Garden, il primo a proiettare la pellicola “Ricomincio da tre” in anteprima assoluta a Messina. Accolto nell’indifferenza generale, il film diventò poi campione d’incassi nella stagione 1980/81 con circa 15 miliardi di lire.

Terminata la cerimonia, alle ore 18.00 è prevista la proiezione di “Laggiù qualcuno mi ama”, documentario diretto da Mario Martone, che racconta Massimo Troisi attraverso il suo cinema. «È emozionante – commentano dal cinema Iris – il modo in cui ricostruisce la poetica di Troisi, e Martone lo fa in punta di piedi, offrendo un omaggio affettuoso e profondamente sentito da parte di tanti artisti». Il documentario, attualmente al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, uscirà nelle sale italiane il 23 febbraio.

Qui il trailer:

