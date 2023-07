Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

Festival, serate in spiaggia con birrette e piedi in acqua, cinema all’aperto, escursioni alle cascate: l’estate a Messina è entrata nel vivo; quindi meglio avere “Tutto Eventi” a portata di mano, per sapere cosa c’è da fare in giro per la città durante il weekend: perché gli appuntamenti sono tanti e potreste perdervi, sbadati come siete.

Tra le cose da fare vi segnaliamo: il “Purple Party” a cura del Collettivo Festanera, che con la sua carovana multiforme si ferma all’Octopus, con la musica di Alessandro Turchi detto anche Turki Stan. Se, invece, non avete voglia di ballare, c’è la prima del cinema all’aperto del Multisala Iris che inaugura la stagione estiva con l’ultimo capitolo della saga di “Indiana Jones”.

Tutto Eventi: gli appuntamenti per il weekend

E poi ancora l’inaugurazione della V edizione di “InCastro Festival“ nel borgo di Castroreale; il concerto di Delvento per la rassegna “Venti d’Estate” che anticipa l’edizione 2023 dell’Indiegeno Fest di Patti; il teatro per bambini di Gianni Fortunato Pisani, Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro al lido Horcynus Orca e una festa al Perditempo di Barcellona organizzata da Non Una di Meno. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 7 a domenica 9 luglio:

Concerti

venerdì 7 luglio, alle 19.30, all’ Hotel Terre di Eolo di Patti , per la rassegna “Venti d’estate“: Delvento in concerto . A questo link per prenotare;

, per la rassegna “Venti d’estate“: . A questo link per prenotare; venerdì 7 luglio, alle 21.30, all’ Octopus : Pastori di Unicorno in concerto ;

: ; sabato 8 luglio, alle 22.00, a piazza Umberto I a Condrò: Mietta in concerto ;

a Condrò: ; domenica 9 luglio, alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023: Manuela Ciunna Trio in concerto , con Seby Burgio alle tastiere e Michael Rosen al sax;

per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023: , con alle tastiere e al sax; domenica 9 luglio, alle 20.00, al Retronouveau : “La Domenica Yè Yè”, in concerto Marco J & The Jaywalkers , Strike Band & Don Diego . A seguire dj set a cura di Davide Patania ;

: “La Domenica Yè Yè”, in , . A seguire a cura di ; domenica 9 luglio, alle 21.30, al Parco Trevelyan di Taormina: Zukerman Trio in concerto.

Libri

sabato 8 luglio, alle 20.00, a Villa Cianciafara: presentazione di “Ben-essere mediterraneo. Sulla rotta del mito” (Gruppo Editoriale Viator, 2023) di Nicolò Leotta. Interventi a cura di: Francesca Moraci, Marcello Mento, Guido Signorino.

Incontri e Laboratori

sabato 8 e domenica 9 luglio, al CEP , per “E!State Liberi – Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie”: incontri a cura di Libera Messina . A questo link per scoprire tutto il programma;

, per “E!State Liberi – Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie”: . domenica 9 luglio, alle 10.00, alla Casa Museo Maria Costa, via Case Basse 14: “Maria Costa raccontata attraverso la voce di poeti, scrittori e amici“, letture dei testi della poetessa messinese.

Mostre

venerdì 7 luglio, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanauele : vernissage di “Stanze”, mostra di pittura di Nino Rigano , a cura di Giuseppe La Motta . L’esposizione sarà visitabile fino al 25 luglio 2023;

: vernissage di “Stanze”, di , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 25 luglio 2023; venerdì 7 luglio, alle 18.30, alla Torre Saracena di Roccalumera : inaugurazione esposizione permanente con documentazioni inedite di Salvatore Quasimodo , Renato Guttuso , Pablo Neruda e John Steinbeck , a cura del Parco Letterario Salvatore Quasimodo ;

: inaugurazione con documentazioni inedite di , , e , a cura del ; sabato 8 luglio, alle 18.00, al Parco Archeologico Naxos Taormina : vernissage di “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre 2023, tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00;

: vernissage di “Pieghe del Tempo”, , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre 2023, tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00; sabato 8 luglio, alla Casa del Cinema di Taormina: vernissage di “Finestra a Sud”, mostra di Alessandro Florio per la Fondazione Taormina Arte Sicilia . L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto 2023;

di Taormina: vernissage di “Finestra a Sud”, per la . L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto 2023; prosegue fino al 14 luglio, a Casa Peloro : la mostra di Martina Camano per la rassegna Casa Peloro Art;

: la per la rassegna Casa Peloro Art; prosegue fino al 21 luglio, alla Tenuta Rasolcomo per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023: “AQUA”, mostra di pittura di Alba La Mantia e Monreau, a cura di Mariateresa Zagone.

Teatro e Danza

venerdì 7 luglio, alle 21.00, all’ Avantgarde , in via Monsignor Grano 3, per la rassegna “ Teatro in Giardino “: “Buone note ai sognatori“, con Lelio Naccari , Federico Saccà , Elena Vicinanza ;

, in via Monsignor Grano 3, per la rassegna “ “: “Buone note ai sognatori“, con , , ; sabato 8 luglio, alle 19.00, all’ Arena “ Peppe Marchese ” di Oliveri per Libero Teatro Festival 2023 : “Il Cavallo Magico”, a cura della Compagnia di San Lorenzo ;

“ ” di Oliveri per : “Il Cavallo Magico”, a cura della ; sabato 8 luglio, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari per il Tindari Festival 2023 : “La ballata del carcere di Reading“, di Oscar Wilde , regia Elio De Capitani , con Umberto Orsini , musiche di Giovanna Marini ;

di Tindari per il : “La ballata del carcere di Reading“, di , regia , con , musiche di ; sabato 8 luglio, alle 21.00, al Teatro di Taormina : “Il Trittico” di Giacomo Puccini, con la Taormina Arte Festival Orchestra , Coro Lirico “ Francesco Cilea ”, con Marcelo Alvarez , Massimo Cavalletti , Francesca Tiburzi , Annunziata Vestri , Marco Ciaponi . Regia Paul-Emile Fourny , dirige l’orchestra Beatrice Venezi . A questo link per i biglietti;

: “Il Trittico” di Giacomo Puccini, con la , “ ”, con , , , , . Regia , dirige l’orchestra . A questo link per i biglietti; domenica 9 luglio, alle 18.30, al lido Horcynus Orca: “Il Soldato e il Diavolo”, spettacolo per bambini. Adattamento e regia di Gianni Fortunato Pisani, con Gianni Fortunato Pisani, Alessio Pettinato, Emanuela Ungaro.

Cinema

sabato 8 e domenica 9 luglio, alle 21.30, all’Area Iris di Ganzirri: “Indiana Jones e il quadrante del destino”, diretto da James Mangold, con Harrison Ford.

Serate danzanti

venerdì 7 luglio, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind the Gap”, dj set a cura di Ale dB , Gianluca Stracuzzi ;

: “Mind the Gap”, dj set a cura di , ; sabato 8 luglio, alle 22.00, all’ Octopus : “Purple Party” per Festanera – Planet Caravan , dj set a cura di Turki Stan;

: “Purple Party” per , dj set a cura di Turki Stan; sabato 8 luglio, alle 22.00, al Retronouveau : “TOTAL ECLIPSE. CANDLELIGHT”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “TOTAL ECLIPSE. CANDLELIGHT”, a cura di ; sabto 8 luglio, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta “Chupalo”, special guest dj set Enrico Meloni ;

di Villafranca: presenta “Chupalo”, special guest ; domenica 9 luglio, dalle 17.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: “Resolution”, dj set a cura di Giorgino e Ivan Martines.

Natura e Relax

sabato 8 luglio, alle 14.45, con ritrovo dei partecipanti presso il Togos Pub a Galati Mamertino : escursione pomeridiana alla cascata del Catafurco , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: pomeridiana alla , a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 9 luglio, alle 15.30, con ritrovo dei partecipanti presso il distributore Esso di Tremestieri: “Le cascate di San Filippo tra Valli e Mulini“, escursione a cura di Sharing Sicily. A questo link per partecipare.

Festival

sabato 8 luglio, a Castroreale: inaugurazione della V edizione di “InCastro Festival“, rassegna multidisciplinare a cura di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari. A questo link tutto il programma.

Giornate speciali

da venerdì 7 a domenica 9 luglio, a Gliaca di Piraino : “Saracen’s Street Food” 2023, degustazioni , musica e cabaret ;

: “Saracen’s Street Food” 2023, , ; venerdì 7 luglio, alle 21.00, alla Town House Messina Paradiso : “Prima Festa d’Estate ARCI”, dj set a cura di Cate . A questo per maggiori informazioni;

: “Prima Festa d’Estate ARCI”, a cura di . A questo per maggiori informazioni; sabato 8 luglio, alle 17.30, a villa Dante : inaugurazione “ Panchine Europee “, a cura dell’associazione “ Messina in Progresso “;

: inaugurazione “ “, a cura dell’associazione “ “; sabato 8 luglio, alle 18.00, al Perditempo di Barcellona: “Almas hermanas“, performance live , esposizioni di arte , fotografia , artigianato e dibattito , a cura di Non Una di Meno ;

di Barcellona: “Almas hermanas“, , , , e , a cura di ; prosegue fino a domenica 9 luglio, a Rometta: “Street Food Sicily on Tour“, degustazioni, musica e cabaret.

Prossimi eventi a Messina

11 luglio, alle 21.00, a Mili Marina : cinema all’aperto a cura di Libera Messina ;

: a cura di ; 2 settembre, alle 22.30, al Retronouveau: release party per il nuovo disco dei The Whistling Heads.

