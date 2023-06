A Messina arriva il “Teatro in Giardino”: il programma

Voglia di estate, di serate all’aperto, di teatro e di gioco; succede all’Avantgarde di Rosalba Lazzarotto, in via Monsignor Grano 3, a Messina, con “Teatro in Giardino“: mini rassegna organizzata da PrismaticaMente e Perle di Vetro. Quattro spettacoli in programma, a partire da venerdì 9 giugno; dalle storie satiriche sullo Zen, alle avventure metafisiche, passando alle sperimentazioni musicali.

«La cosa più bella di questo progetto – ci dice Rosalba Lazzarotto, che all’interno dello spazio organizza tra le altre cose incontri dedicati alla musica, concerti e presentazioni – è che ho la fortuna di ospitare Perle di Vetro e Lelio Naccari all’Avantgarde, luogo in cui i giovani talenti trovano sempre uno spazio a loro disposizione e dove, ritornando a Messina dopo essersi formati in vari ambiti, sanno di trovare un terreno fertile per seminare i loro progetti».

Il teatro di Perle di Vetro e Prismaticamente

Così Perle di Vetro e PrismaticaMente racconteranno, attraverso gli spettacoli, cosa significa per loro fare teatro. «La collaborazione fra me e Perle di Vetro – racconta Lelio Naccari di PrismaticaMente – mi fa molto piacere. Con Leonardo Mercadante e Davide Colnaghi abbiamo in comune visioni artistiche e umane: un teatro in cui si affrontano argomenti “elevati” con toni freschi, leggeri e un grande uso della commedia. Un’autorialità forte e un certo artigianato della scena: quasi mai nelle produzioni artistiche che facciamo abbiamo bisogno di grandissimi mezzi; questo restituisce al “Teatro in Giardino” un sapore che si unisce al luogo. Un giardino molto bello e curato, piccolo, che dà una sensazione di vicinanza. Tutto questo, contenuti e forma, ci dà una sensazione di semplicità, dello stare insieme, di un teatro che in qualche modo torna alle sue origini. Senti l’attore, la complicità del suo gioco bambino. C’è anche emozione e contentezza, perché nonostante i miei precedenti lavori, non avevo mai messo insieme una vera e propria rassegna».

«Lelio e io – aggiunge Leonardo Mercadante – ci siamo “scoperti” reciprocamente prima della pandemia, poi il covid ci ha dato il tempo per sedimentare e dimenticare tutti i pretenziosi e irrealizzabili progetti dei quali avevamo parlato. Improvvisamente la pandemia finisce: potevamo tornare a fingere di non conoscere e non salutarci per strada, ma siccome siamo siamo diabolici nel perseverare nel male, ci siamo reincontrati. Lelio collabora già da un po’ con Avantgarde, facendo laboratori teatrali per l’infanzia. Rosalba Lazzarotto ha deciso di darci fiducia (immeritatissima) e abbiamo deciso di offrire quattro serate di teatro nel bellissimo giardino di via Monsignor Grano 3, un modo per affrontare insieme l’inizio della calura, l’ecoansia, il cambiamento climatico e tutti gli altri logorii della vita moderna. Il teatro che Perle di Vetro e Lelio Naccari hanno molto in comune: cerchiamo di far sorridere senza troppe pretese e quando non ci riusciamo sappiamo cavarcela con la giusta dose di creatività».

A Messina il “Teatro in Giardino”: il programma

Si comincia venerdì 9 giugno, alle 21.00, con “Il Maestro e Bacchisio”. Tutto il programma della rassegna “Teatro in Giardino” all’Avantgarde, in via Monsignor Grano 3:

venerdì 9 giugno, alle 21.00: “ Il Maestro e Bacchisio “, storie satiriche sullo Zen e l’arte di non capirci nulla” di Leonardo Mercadante, con Lelio Naccari, Davide Colnaghi e Gabriele Casablanca;

“, storie satiriche sullo Zen e l’arte di non capirci nulla” di Leonardo Mercadante, con Lelio Naccari, Davide Colnaghi e Gabriele Casablanca; venerdì 23 giugno, alle 21.00: “ Tutto “, un’avventura meta-fisica, metà-teatrale e metà-no”, di e con Lelio Naccari;

“, un’avventura meta-fisica, metà-teatrale e metà-no”, di e con Lelio Naccari; venerdì 30 giugno, alle 18.00: “Gli stivali con il gatto dentro”, la celebre fiaba come non l’avete mai sentita, con Margherita Frisone . Spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni;

. Spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni; venerdì 7 luglio, alle 21.00: “Buone note ai sognatori“, avanguardia musicoteatrale attraverso i sogni che siamo. Con Lelio Naccari, Federico Saccà, Elena Vicinanza.

Per prenotare contattare il numero: 342 3289511 – 346 6935717.

(23)