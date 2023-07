Messina, una domenica con la poesia di Maria Costa: l’appuntamento alla Casa Museo

Ha detto del mare, ha custodito il dialetto, ha messo in rima le leggende: la voce di Maria Costa ha raccontato lo Stretto di Messina in un modo inedito, e ancora oggi il suo ricordo è vivo grazie alla Casa Museo, inaugurata dopo la sua scomparsa a settembre del 2016.

Ed è proprio la Casa Museo, tra le Case Basse di Paradiso, ad ospitare una giornata dedicata all’autrice; “Una nuova stagione: Maria Costa raccontata attraverso la voce di poeti, scrittori e amici”, in programma domenica 9 luglio, alle 10.00.

L’appuntamento è stato fortemente voluto dal Presidente del Centro Studi Nunzio Marotta; «Sarà l’occasione – si legge sui social –, per ricordare la figura umana e letteraria di Maria Costa, tramite il contributo di chi ha saputo apprezzarne la virtù».

Alla Casa Museo di Maria Costa

Saranno diversi, infatti, gli ospiti e gli amici che arriveranno alla Casa Museo per ricordare la poetessa attraverso i suoi testi. Un altro poeta di Messina, Giuseppe Cavarra, scomparso nel 2012, scriveva di lei: «In Maria Costa la poesia nasce come bisogno di estrinsecare la propria esperienza, perché sia di giovamento a tutti lungo la strada comune, come modo di rivivere con sofferenza il dolore degli uomini.

Una scrittura poetica la sua – continuava Cavarra –, come apertura al dialogo, come fiducia nella forza della parola che scava in profondità senza infingimenti o compiacimenti. Ciò fa sì che nella poetessa di Case Basse la parola poetica si faccia di volta in volta senso ritrovato di un’umanità che non conosce limiti, partecipazione sofferta e silenziosa alle ragioni degli altri».

Maria Costa è iscritta nel registro come “Tesori Umani Viventi” assegnatale nel 2005 dall’Unità Operativa XXVIII – Patrimonio UNESCO, Registro Eredità Immateriali della Regione Sicilia.

A questo link per rimanere aggiornati sul programma degli appuntamenti alla Casa Museo.

(24)