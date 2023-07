Al via il campo estivo di Libera Messina: il programma tra i luoghi della lotta alla mafia

Torna il campo estivo di Libera a Messina. “E!State Liberi – Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie” è il progetto di Libera che ogni anno permette a numerosi giovani in tutta Italia di dedicare parte della propria estate all’impegno civile e all’antimafia sociale. E proprio nella città dello Stretto gli iscritti saranno accompagnati in un percorso “On the road” che li porterà a scoprire i luoghi simbolo della mafia e dell’antimafia.

Antimafia a Messina: le date e le attività del campo estivo

Il campo estivo di Libera a Messina partirà il 7 luglio e si concluderà giorno 12. “On the road – Le strade dell’antimafia sociale” è il titolo dell’iniziativa che accompagnerà tutti i partecipanti nei luoghi simbolo della lotta alla mafia e, grazie a film e testimonianze, potranno così conoscere il fenomeno mafioso.

I giovani potranno inoltre contribuire alle attività di pulizia e sistemazione dei terreni confiscati alla mafia, assegnati all’associazione Anymore Onlus nell’ambito dei progetti “Icaros” e “Saraj”, toccando così con mano il valore del riuso sociale dei beni confiscati e l’importanza del ruolo svolto quotidianamente da una vasta rete di volontari nella lotta alla mafia.

Il programma completo del campo estivo di Libera a Messina

Promosso insieme a Anymore Onlus, al CESV Messina, alla Parrocchia Sacra Famiglia del CEP e associazioni e movimenti della società civile, il campo estivo di Libera a Messina presenta un programma ricco e dettagliato che, qui di seguito, riportiamo:

sabato 8 luglio

ore 7.30 – 10.30 Volontariato presso il terreno confiscato: pulizia e sistemazione (Mili Marina)

ore 17.30 – CEP ON THE ROAD C’era una volta, e adesso e domani? Passeggiata urbana con testimonianze e riflessioni, insieme alla Pro Loco Messina Sud e IC Catalfamo (Villaggio CEP – Parrocchia Sacra Famiglia CEP Messina)

ore 7.30 – 10.30 Volontariato presso il terreno confiscato: pulizia e sistemazione (Mili Marina)

ore 17.30 – CHIEDIMI COME STO. Star bene. Un patto intergenerazionale per prenderci cura di tutte e tutti, insieme a SPI CGIL, UDU Messina e Rete studenti (Villaggio CEP – Parrocchia Sacra Famiglia CEP Messina)

ore 7.30 – 10.30 Volontariato presso il terreno confiscato: pulizia e sistemazione (Mili Marina)

ore 15.30 – MESSINA ON THE ROAD Le strade di mafia e antimafia a Messina. Passeggiata urbana con testimonianze e riflessioni, insieme ad Addio Pizzo e il giornalista Nuccio Anselmo (Addio Pizzo Messina, via T. Roosevelt)

ore 7.30 – 10.00 Volontariato presso il terreno confiscato: pulizia e sistemazione (Mili Marina)

ore 10.00 – La storia di un terreno a pochi metri dal mare: dalle mafie alla comunità. Insieme a Cinemovel Foundation, gli attori del Progetto ICAROS e il giornalista Antonio Mazzeo.

ore 16.30 – Volontariato presso il terreno confiscato: allestimento spazio cinema (Mili Marina)

ore 21.00 – CINEMA ALL’APERTO: Apertura del Festival con il Presidio di Libera “Nino e Ida Agostino” e Anymore Onlus. Restituzione del Progetto Schermi in Classe a cura del Liceo Emilio Ainis. Proiezione del film “Settembre” di Giulia Steigerwalt.

Foto in copertina: pagina Facebook di Libera Messina.

