Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend più caldo dell’estate

Che sarà il weekend più caldo dell’estate 2023 lo dicono i siti specializzati che parlano di “aria rovente” proveniente dal Sahar; così per rinfrescarci non resta che stare con i piedi a mollo e sfogliare “Tutto Eventi“: la guida al tempo libero e alle cose da fare a Messina nel fine settimana.

Tra gli eventi “freschi” vi segnaliamo il concerto di Roberta De Gaetano & The Strangers, che suoneranno sabato 15 luglio, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Oliveri. La De Gaetano, di recente, ha collaborato al nuovo disco di Toti Poeta, anticipato dal singolo “Qualcosa per cui essere contento” (Viceversa Records). Rimaniamo in provincia, perché domenica 16 luglio, al Teatro di Paglia per il Tindari Festival 2023, c’è il debutto de “La Grande Menzogna“, scritto e diretto da Claudio Fava, con David Coco e Claudio Fava: la nuova produzione di Nutrimenti Terrestri.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora la presentazione, al Retronouveau, del disco dei Kosmosa Club, che sono entrati a far parte della famiglia di Tuma Records; le letture dedicate ai piccoli, a cura di Nati per Leggere Messina, all‘Arena Tano Cimarosa sui Colli San Rizzo; una nuova escursione a cura dell’Associazione PFM che vi porta a fare snorkeling a Milazzo; e la festa del grano a Santo Stefano Briga. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023:

Concerti

venerdì 14 luglio, alle 17.30, a Palazzo dei Leoni : “Musica per la Pace”, con Igor Saienko alla fisarmonica e Viktor Rekalo al violoncello. A questo link per maggiori informazioni;

: “Musica per la Pace”, con alla fisarmonica e al violoncello. A questo link per maggiori informazioni; venerdì 14 luglio, alle 19.30, all’ Hotel Terre di Eolo per la rassegna “Venti d’Estate”: Alessio Bondì in concerto ;

per la rassegna “Venti d’Estate”: in ; venerdì 14 luglio, alle 21.00, a Villarè : The Brixton unplugged;

: unplugged; venerdì 14 luglio, alle 21.30, all’ Octopus : Lana Mista in concerto ;

: in ; sabato 15 luglio, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: Roberta De Gaetano & The Strangers in concerto ;

di Oliveri: in ; sabato 15 luglio, alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest : Tony Canto e Giuseppe Milici in “Ritratti”, con Vincenzo Virgillitto al contrabbasso;

per il : e in “Ritratti”, con al contrabbasso; sabato 15 luglio, alle 21.30, all’ Octopus : Gesuè Pagano in concerto;

: Gesuè Pagano in concerto; sabato 15 luglio, alle 22.00, al Retronouveau : Kosmosa Club live “Release Party” – Opening Karmagally e Vincio . Aftershow dj set a cura di Davide Patania ;

: “Release Party” – Opening e . Aftershow dj set a cura di ; sabato 15 luglio, alle 22.00, al Perditempo: Zona Ombra & Inner Sinner in concerto.

Libri

venerdì 14 luglio, alle 18.30, all’Arena Tano Cimarosa ai Colli San Rizzo: “Parole e Note nel bosco”, letture e musica per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Nati per Leggere.

Incontri e Laboratori

sabato 15 luglio, alle 19.30, all’ArtSpace di Graniti: “Tavolata Sicula”, incontro artisti per Graniti Murales.

Mostre

prosegue fino a venerdì 14 luglio, a Casa Peloro : la mostra di Martina Camano ;

: ; prosegue fino al 14 luglio, alla FORO G gallery di Ganzirri: “AMMARE. Frammenti dal mare all’onirico”, mostra fotografica di Roberta Guarnera , a cura di Alessia Zurlo ;

di Ganzirri: “AMMARE. Frammenti dal mare all’onirico”, di , a cura di ; prosegue fino al 21 luglio, alla Tenuta Rasolcomo per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023 : “AQUA”, mostra di pittura di Alba La Mantia e Monreau , a cura di Mariateresa Zagone ;

per il : “AQUA”, di e , a cura di ; prosegue fino al 25 luglio, al Teatro Vittorio Emanuele : “Stanze“, mostra di pittura di Nino Rigano , a cura di Giuseppe La Motta ;

: “Stanze“, di , a cura di ; prosegue fino al 31 agosto, alla Casa del Cinema di Taormina: “Finestra a Sud”, mostra di Alessandro Florio per la Fondazione Taormina Arte Sicilia.

di Taormina: “Finestra a Sud”, di per la Fondazione Taormina Arte Sicilia. prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina: “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri, a cura di Ilaria Schiaffini.

Teatro e Danza

venerdì 14 e sabato 15 luglio, alle 21.00, alla Torre degli Inglesi di Capo Peloro: “Opera Prima”, coreografia Sarah Lanza , Collettivo Spazio 22 . A questo link per i biglietti;

di Capo Peloro: “Opera Prima”, coreografia , . A questo link per i biglietti; venerdì 14 luglio, alle 21.30, al Parco Trevelyan di Taormina : anteprima nazionale “Di là dal fiume e tra gli alberi” di Ernest Hemingway. Reading teatrale itinerante con multivisioni, regia Giancarlo Marinelli , con Jane Alexander , Debora Caprioglio e Sergio Muniz . Multivisioni Francesco Lopergolo . Una co-produzione Fondazione Taormina Arte Sicilia e Teatro Ghione di Roma, in collaborazione con Arteven-Circuito Multidisciplinare del Veneto;

di : anteprima nazionale “Di là dal fiume e tra gli alberi” di Ernest Hemingway. Reading teatrale itinerante con multivisioni, regia , con , e . Multivisioni . Una co-produzione e di Roma, in collaborazione con del Veneto; sabato 15 luglio, alle 19.00, all’ Arena Peppe Marchese di Oliveri per Libero Teatro Festival 2023 : “Hansel Gretel e il segreto della Strega”, Compagnia Nave Argo ;

di Oliveri per : “Hansel Gretel e il segreto della Strega”, ; domenica 16 luglio, alle 18.30, al Lido Horcynus Orca : “Favole Italiane” di e con Stefania Pecora e Mariapia Rizzo , teatro per bambini;

: “Favole Italiane” di e con e , teatro per bambini; domenica 16 luglio, alle 20.00, al Teatro di Paglia per il Tindari Festival 2023 : “La Grande Menzogna“, scritto e diretto da Claudio Fava , con David Coco . Produzione Nutrimenti Terrestri ;

per il : “La Grande Menzogna“, scritto e diretto da , con . Produzione ; domenica 16 luglio, alle 21.00, al Giardino Corallo: “…E ho detto tutto. Quello che dissi, che dico e che dirò”, con Roberto Lipari.

Cinema

venerdì 14 luglio, alle 21.30, all’ Area Iris di Ganzirri : “A letto con Sartre” diretto da Samuel Benchetrit , con Joey Starr e Bouli Lanners ;

: “A letto con Sartre” diretto da , con e ; sabato 15 e domenica 16 luglio, alle 21.30, all’Area Iris di Ganzirri: “Dungeon e Dragons. L’onore dei ladri”, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley;

Serate danzanti

venerdì 14 luglio, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di GNMR . Le ragazze entrano gratis entro le 23.59. A questo link per i biglietti;

: “Mind The Gap”, dj set a cura di . Le ragazze entrano gratis entro le 23.59. A questo link per i biglietti; sabato 15 luglio, alle 23.00, al Coco Bongo : OMD presenta “Harem”, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix e Anto CZ ;

: presenta “Harem”, a cura di , e ; sabato 15 luglio, alle 23.45, alla Pineta : “Ti sblocco un ricordo”, dj set a cura di Pippo Squadrito e Salvatore Torre ;

: “Ti sblocco un ricordo”, a cura di e ; domenica 16 luglio, alle 23.45, alla Pineta: “La domenica italiana”, dj set a cura di Mario Tumino.

Natura e Relax

sabato 15 luglio, alle 07.00, a Ganzirri : pescaturismo a bordo di una feluca e visita guidata dell’EcoMuseo, escursione a cura di Sicilia Gaia . A questo link per partecipare;

: pescaturismo a bordo di una feluca e visita guidata dell’EcoMuseo, escursione a cura di . A questo link per partecipare; sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle 10.00, a San Fratello : “Bivacco sotto le stelle al lago Maulazzo”, escursione a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Bivacco sotto le stelle al lago Maulazzo”, a cura dell’ . A questo link per partecipare; sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle 08.00, con partenza da Santo Stefano di Camastra : “La Dorsale dei Nebrodi in mountain bike”, escursione a cura di I Nebrodi escursioni . A questo link per partecipare;

: “La Dorsale dei Nebrodi in mountain bike”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 16 luglio, alle 10.00, a Milazzo: “Domenica d’estate a Milazzo tra Snorkeling e Museo del Mare”, escursione a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Festival

da venerdì 14 a lunedì 17 luglio, Teatro Antico di Taormina : “Taormina Naxos Archeofilm“, Festival Internazionale del Cinema archeologico . Ingresso gratuito. A questo link il programma completo;

: “Taormina Naxos Archeofilm“, . Ingresso gratuito. A questo link il programma completo; prosegue fino al 14 luglio, a Castroreale: la V edizione di InCastro Festival. A questo link per maggiori informazioni.

Giornate speciali

sabato 15 luglio, alle 17.00, alla Passeggiata a Mare : “ R-Esistenza Poetica “;

: “ “; domenica 16 luglio, alle 17.00, a Santo Stefano Briga: “Il Grano in Festa“, degustazioni e musica.

Prossimi eventi a Messina

dal 17 luglio, alle 21.15, al Palazzo Calapaj , per il Cortile Teatro Festival : “Simposio. Il cunto d’amore dei cattivi maestri”, di e con Gaspare Balsamo . (Prima nazionale);

, per il : “Simposio. Il cunto d’amore dei cattivi maestri”, di e con . (Prima nazionale); giovedì 20 luglio, alle 18.30, da Opuntia: laboratori di ceramica, a cura di Cecilia Caccamo.

In foto Roberta De Gaetano in uno scatto di Francesco Algeri ©

(8)