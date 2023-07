L’attesa è finita: il Cortile Teatro Festival sta tornando

Lo stavamo aspettando e finalmente ci siamo: il Cortile Teatro Festival, diretto da Roberto Zorn Bonaventura, torna a Messina dal 17 luglio al 7 agosto 2023, con un’edizione più asciutta che omaggia Rino Gaetano, da qui il sottotitolo “Ti ti ti ti”, (brano pubblicato nel 1980 nell’album “E io ci sto”).

«Il cantautore – spiega Bonaventura – è riuscito a lasciare messaggi sociali e politici, che lo rendono perfettamente contemporaneo e in linea con ciò che vogliamo proporre. Un ritorno alla “nudità” del palcoscenico, per simboleggiare sia un momento sociale e politico che tende a mettere all’angolo tutto ciò che è espressione di pensiero sia la necessità di una “rinascita” che (ri)parta dal nucleo iniziale, mantenga la passione del pubblico (che non ci è mai mancata) e magari riaccenda l’interessa di tutti gli enti territoriali verso quella che è, e sempre sarà, una necessaria forma di spettacolo. Ecco perché torniamo, almeno per un anno, ad andare in scena soprattutto nel Cortile, e abbiamo allestito un cartellone di pochi, ma tutti importanti, spettacoli»

Sarà il cuntista Gaspare Balsamo a inaugurare il Cortile Teatro Festival 2023, con un debutto assoluto: “Simposio. Il cunto d’amore dei cattivi maestri” che prende le mosse, in in versione siciliana, dal celebre dialogo di Platone.

Estate a Messina: il programma del Cortile Teatro Festival

Gli spettacoli si svolgeranno, come sempre, all’interno del Cortile settecentesco di Palazzo Calapaj – D’Alcontres di Messina, ma nel corso della rassegna ci saranno alcuni appuntamenti a sorpresa all’Area Iris di Ganzirri. Ecco il programma della prima parte della XII edizione del Cortile Teatro Festival:

17 luglio: “Simposio. Il cunto d’amore dei cattivi maestri” di e con Gaspare Balsamo (prima nazionale);

(prima nazionale); 24 luglio: “Cirasedda non abita più qui”, scritto da Robera Amato e Alice Sgroi , con Vincenzo Ricca , per la regia di Nicola Alberto Orofino . Compagnia Lavorare d’Incanto ;

e , con , per la regia di . ; 31 luglio: “Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)” di e con Donato Paternoster ;

; 4 agosto: “La grande menzogna” scritto e diretto da Claudio Fava, con David Coco. Produzione Nutrimenti terrestri.

Il Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura, Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con la collaborazione del ristorante ‘A Cucchiara, della Multisala Iris e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana.

Prenotazione obbligatoria al numero 3487967879.

Foto di Giuseppe Contarini

(6)