Messina, i laboratori di ceramica di Opuntia: quando in estate impari una cosa nuova

L’estate è la stagione perfetta per dedicarsi a cose nuove, che non abbiamo mai fatto: sport estremi, nuove ricette, viaggi, ma anche lavori manuali. Così se avete voglia di mettervi alla prova arrivano i laboratori di ceramica, organizzati da Opuntia Off – Piccola Officina delle Arti di Messina.

Tre gli appuntamenti in programma per imparare tre tecniche diverse in cui si imparerà a modellare l’argilla, trasformarla in un oggetto prezioso, decorarla e dipingerla. «Lo spazio – scrive Lucia Vento di Opuntia – è il tinello di nonna Franca, l’atmosfera rilassata di chi ha voglia di mettersi in gioco e imparare qualcosa di nuovo, l’orario è quello dell’aperitivo».

A curare gli appuntamenti pratici sarà Cecilia Caccamo, artista messinese con un Master in Ceramic Design; tra le varie esperienze professionali ha esposto le sue opere alla Biennale di Ceramica di Savona e alla Biennale della Ceramica di Calatagirone.

I laboratori di ceramica di Opuntia

Nata a ottobre 2022, la Piccola Officina delle Arti di Lucia Vento propone diversi laboratori creativi; dai worskhop di scrittura a quelli di tessuto con telaio. Adesso si torna alla ceramica con Cecilia Caccamo. Il primo appuntamento è in programma giovedì 13 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, con un’introduzione sul mondo della ceramica e sulla modellazione dell’argilla. Il calendario dei laboratori:

giovedì 13 luglio : laboratorio per principianti su alcune nozioni di ceramica e, in particolare, sulla modellazione dell’argilla;

: laboratorio per principianti su alcune nozioni di ceramica e, in particolare, sulla modellazione dell’argilla; giovedì 20 luglio : laboratorio sulla tecnica di decorazione su “engobbio”, che si apllica su argilla cruda e terracotta;

: laboratorio sulla tecnica di decorazione su “engobbio”, che si apllica su argilla cruda e terracotta; giovedì 27 luglio: laboratorio di decorazione della terracotta con la tecnica della pittura sovrasmalto, per ottenere le cosiddette maioliche.

Opuntia si trova sul corso Cavour 163, per altre informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 351 7558880.

(5)