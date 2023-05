Messina, al Giardino Corallo lo spettacolo di Roberto Lipari

Al Giardino Corallo di Messina arriva Roberto Lipari. Il comico palermitano, vincitore del talent “Eccezionale veramente” su La7, inviato e conduttore di “Striscia la Notizia” di Canale 5, presenta “…E ho detto tutto. Quello che dissi, che dico e che dirò”, scritto con Ignazio Rosato e Roberto Anelli.

«E ho detto tutto – scrive Roberto Lipari sui social –, è la tipica frase che si usa per mettere un punto ad un discorso, anche quando magari quel discorso non ha detto niente. Così, io in questi anni ho detto forse tutto, forse niente. Allora, per non sbagliare, in questo spettacolo ho messo il meglio di quello che dissi, il meglio di quello che dico e il meglio di quello che dirò».

Lo spettacolo è in programma domenica 16 luglio, alle 21.00, al Giardino Corallo. Il 4 agosto, invece, c’è Fabio Concato.

Biglietti in vendita su TicketOne.

