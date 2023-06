Dinosauri, faraoni, il Cavallo di Troia e tanto altro: in arrivo il Taormina-Naxos Archeofilm

Un nuovo appuntamento per l’estate in provincia di Messina: dal 14 al 17 luglio 2023 arriva la prima edizione del Taormina-Naxos Archeofilm, festival del cinema internazionale di archeologia, arte e ambiente. In programma proiezioni dedicate ad antichi miti e agli appassionati di storia, ma anche pellicole per scoprire i i fondali della Sicilia e le loro meraviglie nascoste.

L’appuntamento è suddiviso in quattro serate che si svolgeranno al Teatro Antico di Taormina, il 14 e 16 luglio e al Parco archeologico – Teatro della Nike di Giardini Naxos il 15 e 17 luglio. Ospiti Donatella Bianchi, della trasmissione “Linea blu”, Emilio Casalini, conduttore del programma “Generazione Bellezza” e il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Nel corso dell’evento, prodotto e organizzato dal Parco archeologico Naxos Taormina e dalla Fondazione Tusa, in collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva, saranno consegnati due premi: il “Taormina – Naxos Archeofilm”, per la pellicola più amata dal pubblico, e il “Sebastiano Tusa”, assegnato alla personalità che si è distinta nella comunicazione dei beni culturali.

Soddisfatto dell’iniziativa l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato: «Manifestazioni come l’Archeofilm – sottolinea – hanno una grande valenza socio-culturale. Da un lato avvicinano le famiglie e i visitatori ai temi dell’archeologia, della tutela dei beni culturali e delle grandi scoperte degli studiosi che, dal mito di Troia ai dinosauri fino alle più recenti missioni di scavo nei mari siciliani, affascinano da sempre grandi e piccini, dall’altro sono un’occasione imperdibile per vivere la natura autentica dei monumenti di Taormina e Naxos e la loro storia».

Taormina Naxos Archeofilm: il programma del Festival del Cinema

Il calendario del Festival diffuso “Taormina Naxos Archeofilm” prevede una tre giorni giorni di cinema . Il programma è diviso idealmente in due filoni: dinosauri, faraoni e il Cavallo di Troia; la Sicilia sopra e sotto il mare.

Il primo, dedicato a dinosauri, faraoni e il Cavallo di Troia, prevede:

14 luglio, Taormina – “ Jurassic Cash ” (durata 52′), documentario sui collezionisti milionari di fossili di dinosauro, con un’opera che indaga sull’hobby controverso che può portare a una “corsa alle ossa” senza legge;

– “ ” (durata 52′), documentario sui collezionisti milionari di fossili di dinosauro, con un’opera che indaga sull’hobby controverso che può portare a una “corsa alle ossa” senza legge; 15 luglio, Giardini Naxos – “ Tutankhamon, i segreti del faraone ” (durata 50’): un re guerriero che guida il pubblico alla scoperta del vero volto dell’enigmatico faraone bambino;

– “ ” (durata 50’): un re guerriero che guida il pubblico alla scoperta del vero volto dell’enigmatico faraone bambino; 16 luglio, Taormina – “Il mistero del Cavallo di Troia” (durata 52’), pellicola sulle tracce di un mito, che ripercorre una delle storie più famose mai raccontate, con una domanda: e se il mito del cavallo non fosse vero?

Il secondo, dedicato alla Sicilia sopra e sotto il mare prevede:

14 luglio, Taormina – “ L’antica nave del vino ” (durata 28’), sulla scoperta di un relitto romano del II secolo avanti Cristo nel golfo dell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo;

– “ ” (durata 28’), sulla scoperta di un relitto romano del II secolo avanti Cristo nel golfo dell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo; 15 luglio, Giardini Naxos – “ Stromboli: a provocative island ” (durata 11’) sulle testimonianze dei primi individui che popolarono l’affascinante, quanto ostile, isola vulcano.

– “ ” (durata 11’) sulle testimonianze dei primi individui che popolarono l’affascinante, quanto ostile, isola vulcano. 16 luglio, Taormina – “Sulle orme di Sebastiano” (durata 25’), dedicato all’archeologo e assessore Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente nel 2019. Un’occasione per ricordare il suo amore e impegno per l’archeologia, la ricerca e il mare.

Inizio spettacoli alle 21.15, con ingresso gratuito.

Il Taormina Naxos Archeofilm si concluderà quindi il 17 luglio con una serata che prevede la proiezione di un cortometraggio francese dedicato al rinvenimento di impressionanti “vasi acustici” impiegati nell’antichità per amplificare l’acustica nelle chiese e a seguire il concerto dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori in collaborazione con il Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo. A giudicare i cortometraggi in gara sarà il pubblico che, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio voto sui film in concorso per l’attribuzione del “Premio Taormina – Naxos Archeofilm 2023”.

Il programma completo a questo link.

(Foto © Francesca Cannavò)

