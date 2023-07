“Musica per la Pace”, a Messina il concerto degli artisti ucraini Igor Saienko e Viktor Rekalo

Igor Saienko alla fisarmonica e Viktor Rekalo al violoncello: sono loro i due artisti ucraini che si esibiranno in concerto al Palazzo dei Leoni di Messina domani, venerdì 14 luglio 2023, per l’evento “Musica per la Pace”. La manifestazione, a ingresso libero, prevede anche l’esposizione di due opere dell’artista messinese Francesco Trimarchi. Scopriamo tutti i dettagli.

L’appuntamento con il concerto “Musica per la Pace” della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kyiv è fissato alle 17.30 di domani, venerdì 14 luglio, nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina. L’evento è organizzato dal Patriarcato di Costantinopoli – Sacra Arcidiocesi d’Italia – Esarcato per l’Europa Meridionale – Parrocchia San Giacomo Apostolo Maggiore Panaghia Sumelà, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina. Sarà un evento dalla forte valenza simbolica, organizzato per mostrare vicinanza all’Ucraina.

Gli artisti ucraini Igor Saienko e Viktor Rekalo in concerto a Messina: il programma

Ad aprire l’evento “Musica per la Pace” alle 17.30 del 14 luglio sarò il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, che porterà i saluti istituzionali. Presente anche il vescovo ausiliare Monsignor Cesare Di Pietro.

Sul palco gli artisti ucraini Igor Saienko (fisarmonicista della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kyiv) e Viktor Rekalo (violoncellista della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina di Kharkiv).

Il concerto sarà diviso in due parti:

I Parte (18:9) J. S. Bach Allemande and Courante from Cello Suite #1 (6:30); J. S. Bach – Toccata in D-Minor (2:30); Alessandro Marcello / J. S. Bach – Adagio (5:00); Vincenzo Bellini – Casta Diva from “Norma” (5:30).

II Parte (27:3) Viktor Rekalo – Rhapsody for Cello Solo (5:30); Volodymyr Zubitsky – Carpathian Suite, I, II, IV Movement (11:00); Igor Sayenko – Serenade for Halyna (4:00); Igor Sayenko – “Why?!?” (7:00).



Nel corso dell’evento sarà possibile, inoltre, ammirare due quadri realizzati dall’artista messinese Francesco Trimarchi. In mostra un’icona ortodossa che riproduce la Madre di Gesù e il quadro “La forza della libertà – сила свободи” dedicato alle donne ucraine che quotidianamente lottano per la conquista della pace e della libertà.

Chi sono gli artisti ucraini Igor Saienko e Viktor Rekalo

Igor Saienko è nato in Germania nel 1983 ma già all’età di due anni si è trasferito in Ucraina con i suoi genitori. Da giovanissimo, dopo il primo anno di studi all’Accademia Nazionale di Musica dell’Ucraina, ha iniziato a suonare nel quartetto di fisarmonicisti “Rizol” della Filarmonica Nazionale dell’Ucraina mentre dal 2016 al 2019 ha ricoperto l’incarico di direttore artistico dell’ensemble. Ha ricoperto nel tempo diversi incarichi di rilievo, come per esempio quello di delegato dell’Ucraina alla CMA (Confederazione Mondiale della Fisarmonica). I suoi concerti includono esibizioni con fisarmonica a bottoni, accordino e bandoneon.

Viktor Rekalo è nato invece a Kharkiv, in Ucraina, ed è laureato alla Scuola di Musica Specializzata di Kharkiv e all’Università Nazionale delle Arti di Kharkiv. Si è poi perfezionato studiando con Walter Deshpalj, Reinhard Latzko, Denis Severin, Natalia Gutman e Lukasz Frant. Nel corso del tempo ha vinto diversi concorsi internazionali in Germania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina ed è stato borsista dell’Associazione Internazionale delle Società di Wagner (2010) e del Ministero della Cultura della Polonia (2015). Alle spalle ha anche la partecipazione a numerosi festival internazionali. Dal 2022 è violoncellista del Vilnius String Quartet (Lituania).

Foto © enbuscadelosdragones0 (Pixabay)

