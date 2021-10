Autostrada A18 Messina-Catania: riapre in mattinata la tratta tra Roccalumera e Tremestieri

Contrariamente a quanto annunciato inizialmente dalla Prefettura, non riapre alle 8.00, ma comunque nella mattinata di oggi carreggiata lato monte dell’autostrada A18 Messina-Catania, anche se con doppio senso di circolazione. A confermarlo è il CAS che spiega come al momento gli operatori del Consorzio Autostrade Siciliane siano sul posto per posizionare l’apposita segnaletica. Per via delle avverse condizioni meteorologiche, per tutta la giornata odierna è stato disposto il libero passaggio in tutti i caselli delle autostrade A18 e A20. [AGGIORNAMENTO delle 09.07]

La tratta Roccalumera-Tremestieri, si ricorda, era stata chiusa lo scorso lunedì a causa della caduta di un grosso masso. Ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza.

Dopo i giorni di forti disagi e traffico intenso dovuti alla necessità di dirottare le auto in transito sulla strada statale 114, facendo passare quindi i mezzi dai paesi della riviera jonica, la viabilità della provincia di Messina torna ad una semi-normalità. La tratta Roccalumera-Tremestieri è stata riaperta, ma con doppio senso di circolazione, mentre si prosegue con i lavori di messa in sicurezza del costone, che consentiranno di riattivare anche la corsia lato valle nelle prossime settimane. Ad eseguire i lavori, la ditta “Tosa Impianti”, che ha lavorato h24 per consentire la riapertura in tempi brevi.

«Tale risultato – sottolineano dalla Prefettura di Messina –, che peraltro consente di alleviare i disagi sopportati dagli utenti costretti a percorrere il tratto tra Messina e Roccalumera lungo la SS 114, è frutto dell’ampia sinergia concretizzatasi tra le diverse componenti istituzionali, le amministrazioni locali interessate dalla viabilità alternativa e il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), che ha assunto le iniziative necessarie per una risoluzione tempestiva della problematica».

Ad anticipare la riapertura, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone.

