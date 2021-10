Tratto chiuso dell’autostrada A18: traffico in tilt sulla Statale 114 da e per Messina

Traffico paralizzato in alcuni tratti, rallentamenti e lunghe code sulla Strada Statale 114 (in entrambe le direzioni) a causa della chiusura al transito sull’autostrada A18 Messina-Catania tra Roccalumera e Tremestieri. A risentirne, in particolare, i centri abitati come Scaletta, Capo Alì, Itala, e in generale i paesi in cui le strade sono più strette. Situazione, questa, resa ancora più complicata dalla presenza di alcuni tir che riescono a eludere i controlli.

La decisione di chiudere al transito il tratto da Roccalumera a Tremestieri – con l’obbligo per le auto provenienti da Catania di osservare l’uscita obbligatoria a Roccalumera, e per quelle provenienti da Messina di utilizzare l’uscita di Tremestieri – è stata presa ieri, a seguito della caduta di un grosso masso sulla corsia che va in direzione Messina, all’altezza di Scaletta. Il traffico veicolare è stato quindi deviato sulla Strada Statale 114, dove già dal pomeriggio di ieri – 25 ottobre – e nella mattinata di oggi – 26 ottobre – si registrano diversi rallentamenti e tratti completamente paralizzati. Non aiuta, in questo frangente, il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla provincia di Messina (anche oggi in allerta meteo rossa, da bollettino della Protezione Civile).

(Foto in evidenza reperita sul Gruppo Facebook Autostrade della vergogna e riguardante un tratto di strada a Scaletta)

