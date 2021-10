Messina. Allerta meteo rossa anche il 26 ottobre: scuole e università chiuse

Anche domani, 26 ottobre, a Messina sarà allerta meteo rossa: scuole chiuse, di ogni ordine e grado. La Protezione Civile, infatti, ha da poco diramato l’avviso che stabilisce il massimo livello di allerta per la città dello Stretto fino alle ore 24:00 di martedì.

Il sindaco Cateno De Luca ha di conseguenza annunciato, in diretta Facebook, la chiusura di tutte le scuole. L’ordinanza, già pubblicata sul sito del Comune, ordina la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici Pubblici, Privati e Parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia e gli Asili Nido, le Strutture Educative ed Assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i Cimiteri, le Ville e gli Impianti Sportivi Comunali.

A causa del perdurare dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica per giorno 26 ottobre anche in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. L’attività amministrativa si svolgerà regolarmente.

Nel bollettino della Protezione Civile si legge che dal primo pomeriggio del 25 ottobre e per le successive 24/36 ore sono previsti venti di burrasca dai quadranti est, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori ionici. Mareggiate su coste esposte, Dalla serata del 25 ottobre, per le 24/30 ore successive, previste anche precipitazioni, prevalentemente temporalesche, con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali. Rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento.

(146)