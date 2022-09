Risultati elezioni regionali Sicilia 2022. Lo scrutinio minuto per minuto

È iniziato alle 14:00 lo scrutinio dei risultati per le elezioni regionali 2022 in Sicilia ma sono pochi i dati finora resi noti. Su Normanno.com seguiremo lo spoglio in diretta e aggiorneremo di volta in volta questo articolo.

Nel frattempo, ripassiamo la legge elettorale: i seggi all’Assemblea Regionale (Ars) vengono assegnati su base proporzionale, mentre il candidato presidente, a cui basta la maggioranza relativa, viene eletto direttamente dai cittadini. Per essere eletta, una lista deve ricevere almeno il 5% dei voti su base regionale. Sei i candidati in corsa: Renato Schifani (centrodestra), Cateno De Luca (Sud Chiama Nord), Caterina Chinnici (centrosinistra), Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle), Gaetano Armao (Azione-Italia Viva) ed Eliana Esposito (Siciliani Liberi).

Ore 16:00

SWG ha diffuso la seconda proiezione dei risultati delle elezioni regionali in Sicilia. Con la copertura del 22%, Schifani scende leggermente al 42,10% e De Luca passa al 25,2%. In terza posizione Di Paola con il 15% e quarta, in recupero, Caterina Chinnici al 14,9%.

Ore 15:56

La Regione Siciliana ha pubblicato i risultati di due sezioni a Scicli, in provincia di Ragusa. Qui, Renato Schifani è il più votato con il 39,8% davanti a Caterina Chinnici (32,6%), Cateno De Luca (13,4%), Nuccio Di Paola (11,3%) e Gaetano Armao (2,7%).

Ore 15:50

In attesa dei primi aggiornamenti sulla piattaforma della Regione, il Comune di Messina pubblica i dati ufficiosi, comunque non rappresentativi, di due sezioni. In questi due seggi, Cateno De Luca ha ricevuto 165 voti (81%), Renato Schifani 24 voti (11,8%), Caterina Chinnici 8 voti (3,9%) e Nuccio Di Paola 6 voti (2,9%).

Ore 15:15

Ecco la prima proiezione sui risultati delle elezioni regionali 2022 in Sicilia. Secondo l’istituto SWG per La7, con una copertura dell’8% e un errore statistico del +/-1,41%, Renato Schifani sarebbe il più votato con il 42,50%. A seguire, distaccato, Cateno De Luca con il 24,90%, Nuccio Di Paola al 15,70% e Caterina Chinnici al 14,10%.

Ore 14:52

Alle 14:52 sul sito della Regione Siciliana non figura ancora nessun dato dalle 5.293 sezioni dov’è in corso lo scrutinio per le elezioni regionali. Un exit poll di Opinio per Rai 1, diffuso nella serata di ieri, ha scatenato le polemiche dell’ex sindaco di Messina e candidato di Sicilia Vera alla Regione, Cateno De Luca, che li ha definiti «farlocchi». Ecco cos’ha detto il presidente del Consiglio comunale di Messina.

