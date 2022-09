Elezioni Regionali Sicilia 2022: ecco le liste e i nomi di tutti i candidati a Messina

Dal centrodestra al centrosinistra, passando per le liste di Cateno De Luca e il Movimento 5 Stelle: a una ventina di giorni dalle elezioni regionali previste in Sicilia il 25 settembre 2022, vediamo chi sono tutti i candidati che aspirano a un posto all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), suddivisi per partito.

Prima di vedere gli elenchi dei candidati a Messina dei singoli partiti, però, ricordiamo che i candidati alla presidenza della Regione Siciliana per le elezioni regionali del 2022 sono sette: Gaetano Armao, Caterina Chinnici, Cateno De Luca, Nuccio Di Paola, Eliana Esposito, Fabio Maggiore e Renato Schifani. Qui è possibile leggere delle mini-bio su di loro.

Elezioni Regionali Sicilia 2022: tutti i nomi dei candidati a Messina

Nei singoli articoli sono presenti gli elenchi completi dei candidati alle elezioni regionali in Sicilia dei partiti politici che il prossimo 25 settembre 2022 si contenderanno un posto all’Assemblea Regionale Siciliana.

Di seguito, invece, i candidati nel listino di Eliana Esposito (candidata di Siciliani Liberi):

Eliana Silvia Saturnia (detta Eliana) Esposito

Ciro Lomonte (detto Lo Monte) Anna Manzo

Alfonso (detto Fonso) Genchi Angela Romano

Marco Lo Dico Carmela Cappello

La lista di Siciliani Liberi non è stata accettata a Messina. Sorte analoga per Italia Sovrana e Popolare, che attende l’esito del ricorso.

In aggiornamento.

(24)