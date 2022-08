Elezioni regionali Sicilia 2022, tutti i nomi dei candidati a Messina di Azione-Italia Viva

Depositate le liste a sostegno di Gaetano Armao in Sicilia, attuale vicepresidente e candidato alla presidenza della Regione Siciliana con Azione e Italia Viva. Vediamo chi sono i candidati alle elezioni regionali del 25 settembre 2022 in Sicilia con il cosiddetto “terzo polo”, formato dai partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Le città si riempiono di manifesti e faccioni, la corsa alle elezioni del 25 settembre 2022 è ufficialmente iniziata. I partiti hanno infatti ormai depositato le liste sia per le politiche sia per le regionali e sono entrati nel vivo della campagna elettorale. Dopo aver visto chi sono i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica che hanno scelto di schierarsi all’interno di Italia Viva e Azione, vediamo chi sono invece i candidati alle regionali in Sicilia. A competere per la carica di presidente della Regione Siciliana, per il terzo polo, è il vicepresidente e assessore all’economia Gaetano Armao.

I candidati di Messina con Azione-Italia Viva alle elezioni regionali 2022 in Sicilia

Di seguito, l’elenco dei candidati di Messina con Azione -Italia Viva a sostegno della corsa alla presidenza della Regione Siciliana di Gaetano Armao.

Gaetano Armao

Novella Falduto

Letterio Grasso (segretario provinciale di Azione)

Maria Cristina Gambino

Antonino Giordano

Aurelia Botto

Massimiliano Miceli

Mario Ferraro

