Elezioni politiche 2022: tutti i nomi dei candidati con Azione e Italia Viva in Sicilia

Da Gaetano Armao, a Letteria (Liliana) Modica, allo stesso Carlo Calenda, sono online le liste dei candidati in Sicilia per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 per il terzo polo, costituito da Azione e Italia Viva. Vediamo chi c’è in lizza per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Candidati di Azione – Italia Viva in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Pubblichiamo di seguito i candidati del Azione – Italia Viva in Sicilia per le elezioni politiche 2022, divisi per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, uninominale e plurinominale.

Camera Uninominale

Giuseppe Alessi (Sicilia 1 – U01; Palermo: Quartiere 11);

Giuseppe Caltanisetta (Sicilia 1 – U02; Palermo: Quartiere 20);

Claudio Merlino (Sicilia 1– U03; Bagheria);

Emanuele Maganuco (Sicilia 1– U04; Gela);

Leonardo Ciaccio (Sicilia 1– U05; Agrigento);

Giulia Pantale (Sicilia 1– U06; Marsala);

Fabrizio Pulvirenti (Sicilia 2– U05; Barcellona Pozzo di Gotto);

Letteria Modica (Sicilia 2– U06; Messina);

Vincenza Ciraldo (Sicilia 2– U02; Catania);

Angelica Prestianni (Sicilia 2– U03; Acireale);

Salvatore Liuzzo (Sicilia 2 – U01; Ragusa);

Concetta Carbone (Sicilia 2 – U04; Siracusa).

Camera Plurinominale

Davide Faraone (Sicilia 1– P01);

Luisa Lacolla (Sicilia 1– P01);

Alessandro Cucchiara (Sicilia 1– P01);

Chiara Di Lorenzo (Sicilia 1– P01);

Davide Faraone (Sicilia 1– P02);

Cristina Scaccia (Sicilia 1– P02);

Luigi De Vincenzi (Sicilia 1– P02);

Mariella Barraco (Sicilia 1– P02);

Gianni Palazzolo (Sicilia 2– P01);

Rosaria Moschella (Sicilia 2– P01);

Andrea Ferrara (Sicilia 2– P01);

Giuseppe Castiglione (Sicilia 2 – P02);

Lucia Tuccitto (Sicilia 2 – P02);

Elia Torrisi (Sicilia 2 – P02);

Carlotta Costanzo (Sicilia 2 – P02);

Pietro Coppa (Sicilia 2 – P03);

Bernadette Lo Bianco (Sicilia 2 – P03);

Alberto Spitale (Sicilia 2 – P03);

Teresa Urso (Sicilia 2 – P03).

Senato Uninominale

Giusi Provino (Sicilia – U01; Palermo: Quartiere 11);

Giovanni Bavetta (Sicilia – U02; Marsala);

Michele Termini (Sicilia – U03; Gela);

Tiziana D’Anna (Sicilia – U04; Catania);

Marianna Buscema (Sicilia – U05; Siracusa);

Emiliano Lazzara Papina (Sicilia – U06; Messina).

Senato Plurinominale

Carlo Calenda (Sicilia – P01);

Teresa Bellanova (Sicilia – P01);

Giancarlo Garozzo (Sicilia – P01);

Concetta De Pasquale (Sicilia – P01);

Anna Maria Parente (Sicilia – P02);

Gaetano Armao (Sicilia – P02);

Giusi Provino (Sicilia – P02);

Pierfrancesco Torrisi (Sicilia – P02).

A questo link l’elenco completo dei candidati di Azione – Italia Viva alle elezioni politiche 2022, regione per regione.

(30)