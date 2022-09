Elezioni regionali Sicilia 2022, tutti i nomi dei candidati a Messina del Movimento 5 Stelle (M5S)

Depositate le liste per le elezioni regionali del 25 settembre in Sicilia: vediamo chi sono i candidati a Messina del Movimento 5 Stelle, a sostegno del deputato uscente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola. Tra di loro un’ex consigliera comunale della città dello Stretto, alcuni parlamentari ARS e qualche new entry.

Dopo la scissione del “campo largo progressista” anche il Movimento 5 Stelle ha selezionato il proprio candidato alla carica di governatore della Sicilia. Si tratta di Nuccio Di Paola, già parlamentare all’ARS dal 2017. Mentre abbiamo già visto chi sono i candidati pentastellati alle elezioni politiche per la Camera e il Senato, ecco invece chi aspira a un posto all’Assemblea Regionale Siciliana.

Elezioni Regionali Sicilia 2022: i candidati di Messina del Movimento 5 Stelle (M5S)

Di seguito, l’elenco completo dei candidati alle elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle:

De Luca Antonino

Papiro Antonella

Cannistrà Cristina

Giorgianni Vera

Leanza Calogero

Valvieri Lillo

Utano Giovanni

Zingone Riccardo

Per chi volesse un recap di chi sono invece i sette candidati alla presidenza della Regione Siciliana, è possibile consultare questo articolo.

