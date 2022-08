Elezioni politiche 2022: i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle (M5S) in Sicilia

Da Grazia D’Angelo a Barbara Floridia, passando per Angela Raffa e lo stesso Giuseppe Conte, è online l’elenco dei candidati del Movimento 5 Stelle (M5S) in Sicilia per le elezioni politiche 2022. Vediamo chi c’è in lizza nei collegi dell’Isola per un posto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Manca poco più di un mese all’election day del 25 settembre 2022 durante il quale gli elettori siciliani saranno chiamati a votare sia per le elezioni politiche sia per le regionali. Con la scadenza per la presentazione delle liste fissata al 22 agosto, i partiti stanno rendendo pubblici i nomi dei candidati a Camera e Senato, regione per regione. Vediamo chi sono i pentastellati che chiederanno il voto ai siciliani il prossimo autunno.

Candidati del Movimento 5 Stelle (M5S) in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Pubblichiamo di seguito i candidati del Movimento 5 Stelle in Sicilia per le elezioni politiche 2022, divisi per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, uninominale e plurinominale.

Camera Uninominale

Aiello Davide (Sicilia 1 – 01);

Penna Leonardo (Sicilia 1 – 02);

Morfino Daniela (Sicilia 1 – 03);

Pignatone Dedalo (Sicilia 1 – 04);

Perconti Filippo (Sicilia 1 – 05);

Martinciglio Vita (Sicilia 1 – 06);

Baglio Katia (Sicilia 2 – 05);

D’Angelo Grazia (Sicilia 2 – 06);

Cantone Luciano (Sicilia 2 – 02);

Amato Giovanni Carlo (Sicilia 2 – 03);

Eugenio Saitta (Sicilia 2 – 0);

Di Pietro Maria Concetta (Sicilia 2 – 01).

Camera Plurinominale

Conte Giuseppe (Sicilia 1 – 01);

D’Orso Valentina (Sicilia 1 – 01);

Aiello Davide (Sicilia 1 – 01);

Morfino Daniela (Sicilia 1 – 01);

Carmina Ida (Sicilia 1 – 02);

Perconti Filippo (Sicilia 1 – 02);

Martinciglio Vita (Sicilia 1 – 02);

Pignatone Dedalo Cosimo (Sicilia 1 – 02);

Raffa Angela (Sicilia 2 – 01);

Granata Salvatore (Sicilia 2 – 01);

D’Angelo Grazia (Sicilia 2 – 01);

Cantone Luciano (Sicilia 2 – 02);

Montaudo Matilde (Sicilia 2 – 02);

Liuzzo Gabriele Giuseppe (Sicilia 2 – 02);

Scuderi Carmela (Sicilia 2 – 02);

Scerra Filippo (Sicilia 2 – 03);

Ferreri Vanessa (Sicilia 2 – 03);

Saitta Eugenio (Sicilia 2 – 03);

Brullo Paola (Sicilia 2 – 03).

Senato Uninominale

Bevilacqua Dolores (Sicilia – 01);

Chiazzese Giuseppe (Sicilia – 02);

Lorefice Pietro (Sicilia – 03);

Rannone Giuseppina (Sicilia – 04);

Pisani Giuseppe (Sicilia – 05);

Floridia Barbara (Sicilia – 06).

Senato Plurinominale

Scarpinato Roberto (Sicilia – 01);

Damante Concetta (Sicilia – 01);

Lorefice Pietro (Sicilia – 01);

Bellavia Maria (Sicilia – 01);

Floridia Barbara (Sicilia – 02);

Pisani Giuseppe (Sicilia – 02);

Amato Cinzia (Sicilia – 02);

Piccitto Federico (Sicilia – 02).

A questo link l’elenco completo dei candidati del Movimento 5 Stelle (M5S) alle elezioni politiche 2022, regione per regione.

(4)