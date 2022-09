Elezioni regionali Sicilia 2022, tutti i nomi dei candidati a Messina di Forza Italia (FI)

Dai deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) Tommaso Calderone e Bernardette Grasso, passando per l’ex Sicilia Futura Beppe Picciolo: vediamo chi sono i candidati nella lista di Forza Italia a Messina per le elezioni regionali che si terranno in Sicilia il 25 settembre 2022.

Dopo aver visto l’elenco completo dei candidati della Sicilia alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per Forza Italia (tra cui, oltre a Matilde Siracusano e Stefania Prestigiacomo, c’è anche il presidente uscente dell’ARS Gianfranco Miccichè), pubblichiamo la lista di coloro che, tra gli azzurri, aspirano a un seggio all’Assemblea Regionale Siciliana. Forza Italia, come Fratelli d’Italia e Lega – per citarne un paio – rientrano nella coalizione di centrodestra e sostengono la candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana dell’ex presidente del Senato Renato Schifani.

Elezioni Regionali Sicilia 2022: i candidati a Messina con Forza Italia

Di seguito, l’elenco dei candidati di Messina con Forza Italia, a sostegno di Renato Schifani, alle elezioni regionali previste in Sicilia il 25 settembre 2022:

Tommaso Calderone;

Bruno Cilento;

Giuseppe Corvaja;

Daniela Di Ciuccio;

Bernadette Grasso;

Giuseppe Picciolo;

Donatella Sindoni;

Giovanni Villari.

Nel listino di Renato Schifani ci sono:

Renato Schifani

Riccardo Gallo Afflitto

Elvira Amata

Gaetano Galvagno

Giuseppe Lombardo

Marianna Caronia

Federica Marchetta

Per chi volesse un recap di chi sono invece i sette candidati alla presidenza della Regione Siciliana, è possibile consultare questo articolo.

