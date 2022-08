Elezioni Politiche 2022: tutti i nomi dei candidati di Forza Italia in Sicilia

Da Matilde Siracusano a Tommaso Calderone, passando per Bernardette Grasso e Stefania Prestigiacomo: è online la lista completa dei candidati di Forza Italia in Sicilia per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Vediamo chi sono i politici azzurri in lizza per un posto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Candidati di Forza Italia in Sicilia per le elezioni politiche 2022

Pubblichiamo di seguito i candidati del Forza Italia in Sicilia per le elezioni politiche 2022, divisi per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, uninominale e plurinominale.

Camera Uninominale

Giammanco Gabriella – Sicilia 1 – P01U01 Palermo (Settecannoli) – Ustica (Pa);

Fascina Marta Antonia – Sicilia 1 – P02U06 Marsala (TP);

Calderone Tommaso Antonino – Sicilia 2 – P01U05 Barcellona Pozzo Di Gotto (En, Me);

Siracusano Matilde – Sicilia 2 – P01U06 Messina (Me).

Camera Plurinominale

Mulè Giorgio (Sicilia 1 – 01);

Terenghi Ada (Sicilia 1 – 01);

Gualdani Marcello (Sicilia 1 – 01);

Crocchiolo Anna Maria (Sicilia 1 – 01);

La Rocca Margherita (Sicilia 1 – 02);

Mancuso Michele (Sicilia 1 – 02);

Martinico Elia Francesca (Sicilia 1 – 02);

Burgio Leonardo (Sicilia 1 – 02);

Grasso Bernadette Felice (Sicilia 2 – 01);

Mauro Giovanni (Sicilia 2 – 01);

Passalacqua Mariadele (Sicilia 2 – 01);

Siracusano Matilde (Sicilia 2 – 02);

Russo Paolo Emilio (Sicilia 2 – 02);

Papatheu Urania Giulia Rosina (Sicilia 2 – 02);

Messina Giovanni (Sicilia 2 – 02);

Russo Paolo Emilio (Sicilia 2 – 03);

Grasso Bernadette Felice (Sicilia 2 – 03);

Mauro Giovanni (Sicilia 2 – 03);

Quartana Chiara (Sicilia 2 – 03).

Senato Uninominale

Craxi Stefania Gabriella Anastasia – Sicilia – P01U03 Gela

Senato Plurinominale

Miccichè Giovanni (Sicilia 1 – 01);

Ternullo Daniela (Sicilia 1 – 01);

Li Causi Nicola (Sicilia 1 – 01);

Pennino Rosalia (Sicilia 1 – 01);

Prestigiacomo Stefania (Sicilia 1 – 02);

Scilla Antonino (Sicilia 1 – 02);

Messina Loredana (Sicilia 1 – 02);

Giacobbe Giovanni (Sicilia 1 – 02).

A questo link l’elenco completo dei candidati di Forza Italia alle elezioni politiche 2022, regione per regione.

