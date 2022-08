Elezioni regionali in Sicilia 2022: liste e nomi dei candidati di Messina con Cateno De Luca 

Sono 9 le liste a sostegno di Cateno De Luca alle elezioni regionali previste per il 25 settembre 2022 in Sicilia. Tra i nomi dei candidati, diversi volti noti della politica e dell’imprenditoria di Messina, sindaci, consiglieri comunali, transfughi da altri partiti di centrodestra e centrosinistra. Vediamo chi sono.

Tre liste “ammiraglie” – “De Luca Sindaco di Sicilia”, “Sicilia Vera” e “Orgoglio Siculo” –, sei di testimonianza: nove in totale, presenti su tutto il territorio siciliano. Così Cateno De Luca ha deciso di impostare la sua strategia per la corsa alla presidenza della Regione Siciliana. Tra i candidati nelle liste principali ci sono il presidente di Sicilia Vera ed ex di MessinaServizi, Giuseppe Lombardo, diversi consiglieri comunali, il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, l’ex della Lega, Daniela Bruno. Nelle liste di testimonianza, l’ex consigliere di quartiere di centrodestra Franco Laimo e Salvatore Puccio.

Ecco, di seguito, tutte le liste e i nomi dei candidati a Messina per le elezioni regionali 2022 con Cateno De Luca.

Elezioni regionali 2022: le liste e i candidati di Messina con Cateno De Luca

Lista De Luca Sindaco di Sicilia

De Luca Cateno

Costantino Valentina

Crocè Concetta

D’Angelo Nicoletta

De Leo Alessandro

Giorgianni Marco

Lombardo Giuseppe Detto “Pippo”

Sciotto Matteo

Lista Sicilia Vera

Lo Giudice Danilo

Aliberti Eugenio

Bruno Daniela Detta Consolo

Giannetto Serena

Giuffrè Stefania

Restuccia Antonio

Ricciardi Filippo

Vicari Marco

Lista Orgoglio Siculo

Briguglio Mario

Buonocuore Concetta Detta Cettina Bonocore, Buonocore, Bonocuore

Cantello Ivano

Di Ciuccio Rosaria Rita Detta Spinella

Fazio Francesco

La Spada Serena

Pulizzi Vincenzo Detto Enzo

Zirilli Daniela

Basta Mafie

Andò Oscar

Arena Marisa

Calore Grazia

Cosenza Salvatore

Famà Fabio

Impollonia Teresa

Tripodi Cristiano

Zodda Roberto

Autonomia Siciliana

Catalfamo Cristina

De Vincenzo Giovanna Detta Ivana

Pennisi Antonio

Oteri Simona

Ruzzo Daniele

Scopelliti Giovanni

Taranto Bartolomeo Detto Cavallino

Traclò Oleg

Giovani Siciliani

Cappello Giulia

Cardia Alessandra

Di Mento Giuseppe

La Macchia Tommaso

Mormino Fabiana

Natoli Simone

Ravidà Domenico

Romeo Francesco Detto Ciccio

Impresa Sicilia

Crisafulli Ugo Sergio Detto Sergio

Conti Francesco Detto Ciccio

Irrera Cristiana

Lo Bianco Anna

Micalizzi Rita Pancrazia

Mordaci Rocco Augusto

Rifici Sara

Stracuzzi Antonino Detto Tonino

Lavoro In Sicilia

Barbaro Fortunato

Campanella Nicoletta

Di Buono Liborio Antonellomichele Detto Antonello

Fiocco Giuseppe Detto Pippo

Formica Stefania

Guido Mario Grazia

Mellini Armando

Sturiale Dorotea

Terra D’amuri

Antonuccio Irene

Brigandì Alessandro Detto Briga

Carrolo Elisabetta

Di Natale Antonino Detto Nino

Ioppolo Salvatore

Laimo Franco Maria

Maniscalco Marta

Puccio Salvatore

(21)