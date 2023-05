Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

Weekend è sinonimo di “Tutto Eventi“: la guida di Normanno che seleziona per voi gli eventi e le cose da fare a Messina durante il fine settimana. Tantissimi gli appuntamenti organizzati in occasione de Il Maggio dei Libri, tra questi la prima edizione del Festival del libro per l’infanzia, in programma per tutta la giornata di domenica 14 maggio (con inizio alle 09.30) al Palacultura. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Intervolumina. Se, invece, siete dei tipi notturni arriva l’edizione 2023 della Notte dei Musei, progetto che coinvolge le strutture museali di tutta Italia: a Messina sarà possibile visitare, dalle 20.00 alle 24.00, il Museo Regionale.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora la Festa di Primavera al Giardino di Luce a piazza Casa Pia, una nuova storia sonora alla libreria Tutubù a cura del Teatro dell’Albero di Zucchero, due giorni dedicati alle piante e alle tartarughe all’Orto Botanico (in foto), l’inaugurazione della mostra di Nino Vario al Teatro Vittorio Emanuele e un nuovo appuntamento al Multisala Apollo con la proiezione de “La gabbianella e il gatto” per il progetto cinema autism friendly. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023:

Concerti

venerdì 12 maggio, alle 21.00, al Teatro Trifiletti di Barcellona: Patty Pravo in concerto;

di Barcellona: in concerto; venerdì 12 maggio, alle 21.30, al Cortile Segreto : Ciccio Papalia in concerto ;

: ; venerdì 12 maggio, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: PEPP1 in concerto , con Pepp1 La Grutta alla voce e al basso elettrico, Jacques Zorzi alle tastiere, Marco Carboni alla chitarra, Alfonso Donadio alla batteria;

di Barcellona: , con alla voce e al basso elettrico, alle tastiere, alla chitarra, alla batteria; sabato 13 maggio, alle 18.00, al Teatro Annibale per l’ Accademia Filarmonica : “Buon compleanno Rach!”, omaggio a Sergej Rachmaninov nel 150° anniversario dalla nascita, con Pierluigi Camicia al pianoforte e Vito Paternoster al violoncello;

per l’ : “Buon compleanno Rach!”, omaggio a Sergej Rachmaninov nel 150° anniversario dalla nascita, con al pianoforte e al violoncello; domenica 14 maggio, alle 18.00, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : Orchestra d’Archi del Conservatorio Corelli . Dirige Bruno Cinquegrani ;

per l’ : . Dirige ; domenica 14 maggio, alle 22.00, allo Sharaba di Barcellona: Strangers Acoustic, con Roberta De Gaetano alla voce, chitarra acustica, ukulele, Milo Isgrò alla batteria e percussioni, Peppe Polimeni al contrabbasso.

Libri

venerdì 12 maggio, alle 15.00, al Liceo Maurolico per Il Maggio dei Libri : presentazione di “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere” (Solferino) di Sebastiano Ardita , a cura della Libreria Bonazinga ;

per : presentazione di “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere” (Solferino) di , a cura della ; venerdì 12 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione di “Tutti i colori del domani” (Officina Editoriale Milena, 2018) di Paolo Costa . Dialoga con l’autore Rosaria Brancato ;

: presentazione di “Tutti i colori del domani” (Officina Editoriale Milena, 2018) di . Dialoga con l’autore ; sabato 13 maggio, alle 18.00, presso la Comunità Ellenica sul viale San Martino 27 per Il Maggio dei Libri : presentazione del volume “Il San Sebastiano di Antonello” (Di Nicolò Edizioni) di Carmelo Micalizzi , a cura della Comunità Ellenica dello Stretto ;

sul viale San Martino 27 per : presentazione del volume “Il San Sebastiano di Antonello” (Di Nicolò Edizioni) di , a cura della ; sabato 13 maggio, alle 18.30, alla Mondadori : presentazione di “Figli del Vento” (Genesi Editore, 2022) di Giuseppe Ruggeri , candidato al Premio Strega Poesia 2023. Dialoga con l’autore Giuseppe Rando , letture a cura di Carla Luvarà ;

: presentazione di “Figli del Vento” (Genesi Editore, 2022) di , candidato al Premio Strega Poesia 2023. Dialoga con l’autore , letture a cura di ; domenica 14 maggio, dalle 09.30, al Palacultura per Il Maggio dei Libri : “Storie di tutti i colori. Festival del libro per l’infanzia“, a cura dell’ Associazione Intervolumina ;

per : “Storie di tutti i colori. Festival del libro per l’infanzia“, a cura dell’ ; domenica 14 maggio, alle 18.00, presso il Salone Lillo Valvieri in via Garibaldi 174 per Il Maggio dei Libri: presentazione di “Catemoto” di Emilio Pintaldi e dei volumi “I racconti di un barbiere distratto” e “Il salone dei narratori” di Lillo Valvieri.

Incontri e Laboratori

venerdì 12 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca regionale per Il Maggio dei Libri : convegno su “Il Presidente e il Politico Saragat”;

per : convegno su “Il Presidente e il Politico Saragat”; venerdì 12 maggio, alle 18.00, alla libreria Colapesce per Il Maggio dei Libri : incontro con l’illustratrice Vittoria Facchini (progetto Leggere il paesaggio), in collaborazione con Italia Nostra ;

per : con l’illustratrice (progetto Leggere il paesaggio), in collaborazione con ; venerdì 12 maggio, alle 18.30, presso Opuntia : “il mio libro illustrato”, laboratorio a cura di Giuseppe Lisciotto . A questo link per partecipare;

: “il mio libro illustrato”, a cura di . A questo link per partecipare; venerdì 12 maggio, alle 18.30, all’ Avantguarde Music School in via Monsignor Grano 3 per Il Maggio dei Libri : incontro su “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, a cura di Padre Alessio Mandanikiotis e Gabriella Bertuccini ;

in via Monsignor Grano 3 per Il : incontro su “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, a cura di e ; sabato 13 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, alla libreria Colapesce : “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo . Per partecipare contattare il 320 3510325;

: “materia sconosciuta”, a cura di . Per partecipare contattare il 320 3510325; sabato 13 maggio, alle 17.00, alla Fumetteria La Torre Nera per Il Maggio dei Libri : incontro sui fumetti a tema politico, sociale, ambientale;

per : incontro sui fumetti a tema politico, sociale, ambientale; sabato 13 maggio, alle 17.00, alla libreria Tutubù in via Garibaldi: “Il Teatro dell’albero di zucchero”, con Cettina Mangano e Manuela Ruggeri al clarinetto. A seguire laboratorio creativo per bambini dai 4 anni in su. A questo link per partecipare;

in via Garibaldi: “Il Teatro dell’albero di zucchero”, con e al clarinetto. A seguire dai 4 anni in su. A questo link per partecipare; sabato 13 maggio, alle 18.00, alla libreria Colapesce per Il Maggio dei Libri : laboratorio con Vittoria Facchini e Antonia Teatino (progetto Leggere il paesaggio) in collaborazione con Italia Nostra e Parco ecologico San Jachiddu ;

per : con e (progetto Leggere il paesaggio) in collaborazione con e ; sabato 13 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli per Il Maggio dei Libri : presentazione di “Crea bellezza da traumi e violenze” (Graus edizioni) di Ombretta Ciapini ;

per : presentazione di “Crea bellezza da traumi e violenze” (Graus edizioni) di ; domenica 14 maggio, alle 10.30, all’ Azienda Agricola Villarè per Il Maggio dei Libri : “Girotondi in punta di penna: poeti in…erbe”, laboratorio esperienziale di poesia per adulti e bambini. Partecipazione libera;

per : “Girotondi in punta di penna: poeti in…erbe”, per adulti e bambini. Partecipazione libera; domenica 14 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, al Mercato Muricello per Il Maggio dei Libri: “Living Library”, a cura dell’Associazione Crescendo.

Mostre

venerdì 12 maggio, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele : vernissage di “Vola solo chi osa” di Nino Vario , a cura di Giuseppe La Motta . La mostra sarà visitabile fino 23 maggio 2023;

: di “Vola solo chi osa” di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino 23 maggio 2023; sabato 13 maggio, dalle 20.00 alle 24.00, la Notte dei Musei 2023 . A questo link tutte le informazioni e le aperture a Messina;

. A questo link tutte le informazioni e le aperture a Messina; prosegue fino al 13 maggio, alla galleria Spazio Macos : “La poesia dell’istante” di Emma Bitri , a cura di Mami Costa ;

: “La poesia dell’istante” di , a cura di ; prosegue fino al 18 maggio, alla galleria Spazioquattro: “Fine Art”, mostra fotografica di Sebastiano Occhino.

Teatro e Danza

domenica 14 maggio, alle 18.30, presso lo Spazio Lilla: “Ritmi Note e Parole” con Carla Luvarà e con Ernesto Scorza e Gianni Di Giacomo.

Cinema

da venerdì 12 a domenica 14 maggio, alle 18.00, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Passeggeri della notte” di Mikhaël Hers . Venerdì proiezione in lingua originale sottotitolata;

per il : “Passeggeri della notte” di . Venerdì proiezione in lingua originale sottotitolata; venerdì 12 maggio, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The General/One Week”;

per il : “The General/One Week”; sabato 13 maggio, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “As Bestas” di Rodrigo Sorogoyen;

per il : “As Bestas” di Rodrigo Sorogoyen; domenica 14 maggio, alle 11.00, al Multisala Apollo : “La gabbianella e il gatto” per il progetto Cinema Autism Friendly;

: “La gabbianella e il gatto” per il progetto Cinema Autism Friendly; domenica 14 maggio, alle 20.00, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi.

Serate danzanti

venerdì 12 maggio, dalle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap Rec. pres. Flow&Flowers”, dj Set a cura di Giovanni Dolci , Mirko Cugliandolo , Black Hypnotist ;

: “Mind The Gap Rec. pres. Flow&Flowers”, a cura di , , ; sabato 13 maggio, dalle 20.30, al Retronouveau: TOTAL ECLIPSE – The Dark Side Of Disco, dj set a cura di Davide Patania.

Natura e Relax

sabato 13 maggio, alle 09.00, con ritrovo alla Chiesa S. Francesco d’Assisi all’Immacolata: “Il sabato del villaggio a Larderia”, escursione a cura di Discover Messina Sicily ;

a cura di ; sabato 13 maggio, alle 09.15, con ritrovo sulla SS113 al Bar “Attilio” di Pace del Mela: “Anello Liarusa”, escursione a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

sabato 13, alle 17.00, e domenica 14 maggio, alle 10.00, all’ Orto Botanico : “Piante grasse e tartarughe: un singolare connubio”, incontri con gli esperti, laboratori per bambini, spettacolo di circo da strada ;

: “Piante grasse e tartarughe: un singolare connubio”, con gli esperti, per bambini, ; sabato 13, alle 17.00, a piazza Casa Pia : R-Esistenza Poetica ;

: ; sabato 13 maggio, dalle 11.00 alle 17.00, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia n.1: “Festa di primavera”, laboratori , giochi , teatrino , artigianato , merende ;

a piazza Casa Pia n.1: “Festa di primavera”, , , , , ; fino a domenica 14 maggio, a Santo Stefano di Camastra: “Street Food Sicily on tour“, degustazioni.

Prossimi eventi a Messina

martedì 16 maggio, alle 17.00, presso “ Amici dello Jaci ” in via Università 2: Frida Khalo , presentazione di Valentina Certo , storica dell’arte;

” in via Università 2: , presentazione di , storica dell’arte; giovedì 8 giugno, alle 20.30, alla Pizzeria Optimus in via Pietro Cuppari 16: “Cena con delitto“, con Antonio Vitarelli, Alessandra Zecchetto, Sirio Arena, Luca Donato, Carla Scardino, Federica Genitori, Carlo Picichè e Sara Margareci. A questo link per prenotare.

