“Via degli Artisti”: Piazza Duomo e i talenti di Messina incantano i turisti (e non solo)

Secondo appuntamento per l’iniziativa “La Via degli Artisti” a Messina. Piazza Duomo ha accolto questa mattina i turisti (e non solo) all’insegna di musica, colori e intrattenimento.

Il progetto “La Via degli Artisti” ha l’obiettivo di valorizzare Messina come città d’arte e ricca di talenti. L’idea nasce dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli Artisti in occasione dell’apertura della stagione crocieristica 2024.

“Via degli Artisti” Messina: creare bellezza diffusa

I turisti avranno l’opportunità di effettuare un percorso pedonale (individuabile tramite il QR CODE in locandina), partendo da Piazza Unione Europea, luogo di partenza dei crocieristi, snodandosi, attraverso la visita a musei, chiese e monumenti, sino a Piazza Duomo, dove sarà possibile ammirare numerosi artisti all’opera.

Le performance si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento dell’Arte di Strada, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 338 dello scorso 4.10.2023, al fine di contribuire alla sua diffusione nel territorio comunale, evidenziando tra l’altro che gli Artisti non dovranno pagare nulla relativamente ad occupazione suolo e SIAE.

“Visita la Via degli Artisti” vuole creare bellezza diffusa. Creare bellezza e farla conoscere al di fuori della città. Il percorso va pensato anche come sinergia fra gli artisti per abbattere le categorie fra arti. Il percorso diventerebbe così qualcosa di sovraordinato e l’arte verrebbe vista non solo come una cooperazione ma come qualcosa di più grande.

Messina tra felicità, danza e…”quilling”

Anche per questo secondo appuntamento della “Via degli Artisti” era presente Lelio Bonaccorso, fumettista messinese, che ha dichiarato di essere molto felice di trovarsi nel cuore della città insieme a tutti gli artisti. Questa volta la pioggia non ha costretto a nessun cambio di location e Piazza Duomo si è colorata di gioia e intrattenimento. «Oggi, rispetto alla scorsa volta, non piove e anche gli artisti si sono subito ambientati».

Anche gli artisti presenti si sono detti entusiasti di collaborare in un clima di felicità, promettendo di fare del loro meglio per portare alto il nome di Messina. L’evento è un’occasione per far conoscere i talenti della città e fare rete: «a Messina c’è sempre qualcosa – racconta Carmelo, uno degli artisti coinvolti nel progetto. Questo è un momento per conoscere anche altri artisti e fare rete. I turisti sono curiosi e chiedono informazioni su quello che facciamo».

Sarah Lanza, direttrice e coreografa del Collettivo Spazio 22 ha affermato: «vogliamo mostrare la nostra arte. Viviamo di questo, non è un passatempo ma un lavoro. Con le ragazze oggi presenti abbiamo iniziato questo percorso un anno fa e sta già portando bei frutti. Siamo reduci di una tournée che è Opera Prima e adesso stiamo già lavorando ad altri progetti».

Tra i vari talenti, anche Giorgia Genovese, che ha portato a Piazza Duomo la tecnica del “quilling” che consiste nell’arrotolare strisce di carta per creare vere e proprie opere d’arte. Si prendono delle strisce sottili di carta (Giorgia utilizza carta riciclata), si arrotolano e si modellano per formare varie forme e disegni. Poi si assemblano per dare vita a quadri, cartoline e decorazioni.

Non resta che aspettare il prossimo appuntamento per continuare a conoscere i talenti di Messina.

