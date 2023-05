Messina, Milazzo e Lipari: visite guidate per la Notte dei Musei 2023

Visite guidate al chiaro di luna a Messina e provincia in occasione dell’edizione 2023 della “Notte dei Musei”, che si terrà il prossimo sabato 13 maggio con aperture ad hoc dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Ecco quali saranno i luoghi aperti in notturna e come partecipare all’evento.

In occasione della “Notte dei Musei” 2023, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina ha organizzato, in accordo con i direttori delle strutture coinvolte, visite guidate in tre diversi siti culturali. Sabato sera ci sarà la possibilità di (ri)scoprire il Museo Regionale di Messina (MuMe), il Castello di Milazzo e il Museo Archeologico “Bernabò Brea” di Lipari in versione notturna. A condurre le visite saranno guide turistiche abilitate della Regione Siciliana.

Notte dei Musei 2023: come prenotare a Messina

La Notte dei Musei 2023 è un’iniziativa europea ed è fissata per sabato 13 maggio. Come anticipato, a Messina e provincia le visite guidate si svolgeranno dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione. Per avere maggiori informazioni su orari ed eventuali costi basta inviare un messaggio whatsapp, o telefonare, ai numeri dedicati ad ognuno dei tre siti. Per il Museo di Messina: 329 5381130; per il Castello Milazzo: 347 3039885; per il Museo archeologico di Lipari: 329 2037436.

L’iniziativa è stata accolta e promossa dal direttore del MuMe, l’architetto Orazio Micali, dal direttore del Museo di Lipari, l’architetto Rosario Vilardo, e dal Comune di Milazzo.

