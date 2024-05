Estate esplosiva a Messina: RDS Summer Festival fa tappa a Piazza Duomo

RDS Summer Festival arriva a Messina il 12 e 13 luglio a Piazza Duomo. Presentato questa mattina al Salone delle Bandiere del Comune di Messina il format edizione 2024 alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. La sede milanese RDS era in collegamento da remoto dall’Auditorium Multimediale. La conduttrice dell’evento a Messina sarà Petra Loreggian.

RDS Summer Festival a Messina

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «RDS punta su Messina. L’anno scorso l’esperimento è riuscito.

La novità è che quest’anno si farà a Piazza Duomo il 12 e 13 luglio. Ci saranno artisti importanti. Aprirà Alessandra Amoroso. Ci saranno le solite dirette che faremo da Piazza Cairoli e altre novità. La collaborazione va avanti con i canali mediatici con podcast dedicati alla città. Ci saranno novità in cui RDS sarà partner di altri eventi. La taratura nazionale di una radio così importante oltre agli artisti, porta una grande comunicazione di cui questa città sentiva una mancanza».

Finocchiaro: a Messina più rimani e più la ami

L’assessore Finocchiaro ha ricordato la collaborazione con RDS dell’anno precedente a Capo Peloro aggiungendo: «quest’anno abbiamo voluto coinvolgere la cittadinanza il più possibile e creare un villaggio che accompagna l’evento. Il villaggio è per le famiglie e i giovani per condividere musica e convivialità, amicizia e inclusione. L’obiettivo è di stare in tanti, bene e insieme. Piazza Duomo si presta in maniera egregia per eventi del genere, è un attrattore e impreziosisce la città. Questi eventi attireranno anche turismo e quindi impatto sul territorio e sul tessuto socio economico. Sono eventi importanti, belli, qualificati. A breve verrà annunciato il primo artista che sarà Alessandra Amoroso. Gli artisti sono tantissimi».

L’assessore ha concluso ricordando che presto arriveranno tante novità in vista dell’estate: «l’accesso al villaggio sarà vivibile e gratuito. Ci saranno gadget e attrazioni. A breve continueremo a darvi notizie su un’estate esplosiva. Per noi l’estate è importante per far vedere le bellezze del nostro territorio. A Messina più rimani e più la ami. Dobbiamo far restare le persone e fargli apprezzare le nostre bellezze».

