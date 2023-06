RDS Summer Festival 2023: ecco i cantanti che si esibiranno a Messina (e come prenotare)

Novità in riva allo Stretto: sono stati svelati i primi cinque nomi dei cantanti che si esibiranno a Messina per RDS Summer Festival, in programma il 21 e 22 luglio 2023 a Capo Peloro. Ma non solo, tra qualche ora sarà possibile prenotare, gratuitamente, per godersi l’evento.

Mentre tra circa una settimana sarà il momento del Tezenis Summer Festival di piazza Duomo, iniziano ad arrivare le prime informazioni su RDS Summer Festival, che si svolgerà invece in riva al mare. L’organizzazione ha infatti comunicato cinque nomi di artisti che si esibiranno a Capo Peloro: il 21 luglio calcheranno il palco Aka 7even e M¥SS KETA, il 22 luglio Coma Cose, Tommaso Paradiso e Cioffi. Nel comunicare i nomi delle singole tappe, però, RDS annuncia l’arrivo di nuovi protagonisti: «Siamo entusiasti – si legge sul sito dedicato all’evento – di poterti anticipare i nomi dei primi artisti che prenderanno parte al RDS Summer Festival. Ma è solo l’inizio! Presto vi sveleremo altri incredibili protagonisti di questa eccezionale line-up».

Ma le novità non finiscono qui, perché a partire dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 7 giugno, sarà possibile accreditarsi sulla piattaforma di RDS Summer Festival per partecipare all’evento del 21 e 22 luglio 2023 a Messina. Per farlo basterà collegarsi a questo link e seguire le indicazioni.

