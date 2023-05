Patty Pravo in concerto a Barcellona: l’appuntamento al Teatro Mandanici

Si chiama “Minaccia Bionda” ed è il concerto-spettacolo che Patty Pravo presenta al Teatro Mandanici di Barcellona. «La grande interprete della canzone italiana, – si legge nella nota – in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole. In scena successi, ricordi, aneddoti e contributi video». Un viaggio nel mondo di Patty Pravo che dal 1966 non hai mai smesso di provocare e sperimentare. Con lei, Pino Strabioli.

Il tour è prodotto e organizzato da Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci. “Minaccia bionda” è curato da Pino Strabioli e Simone Folco. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio alle 21.00. A questo link per i biglietti.

