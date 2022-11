A Messina per “Leggere il Paesaggio”: il progetto promosso dalla libreria Colapesce

Promosso dall’Associazione Italia Nostra e dalla libreria Colapesce di Messina, il progetto “Leggere il Paesaggio” è un corso di formazione destinato a docenti della scuola secondaria di primo grado. «Il progetto – si legge nella nota – ruota intorno a due parole chiave: lettura e paesaggio. Si configura come un percorso teorico e pratico per attingere al patrimonio di esperienze culturali che possono scaturire da un uso alto della letteratura per la fascia d’età 11-13 anni: albi illustrati, silent book, libri fotografici, non-fiction, letteratura young adult. Il fulcro è la lettura dei libri associata alla lettura del paesaggio. Il percorso educativo intreccia la lettura, la pedagogia dello sguardo, l’azione nel paesaggio e l’esperienza spaziale in un’ottica trasversale ai saperi specialistici».

A curare gli incontri saranno educatrici, illustratrici, architetti, esperti di letteratura per l’infanzia; tra gli altri: Giovanna La Maestra, Nadia Terranova, Serena Dascola, Barbara Cucinotta, Vittoria Facchini. Saranno sei luoghi di Messina coinvolti:

libreria Colapesce ;

; cooperativa Lunaria ;

; Parco Horcynus Orca ,

, Casa del Con ,

, Parco Ecologico San Jachiddu ,

, ex Cappella del Buon Pastore (Soprintendenza BB.CC.AA.)

Leggere il Paesaggio: tutti gli appuntamenti

Ecco il calendario dei corsi, a questo link per iscriversi:

9 novembre, dalle 16, all’ex Cappella del Buon Pastore: I Libri e Il Paesaggio , a cura di Ettore Rocca , Maria Lorenza Crupi , Giuseppina Cutolo ;

, a cura di , , ; 12 novembre, dalle 9, alla libreria Colapesce: I Libri e Il Paesaggio , a cura di Barbara Cucinotta e Maria Giaramidaro ;

, a cura di e ; 25 novembre, dalle 16, alla libreria Colapesce: Gli Occhi e il Paesaggio , a cura di Diletta Zannelli , Alice Patriccioli , Carole Simonetti ;

, a cura di , , ; 26 novembre, dalle 09, al Parco Horcynus Orca: Gli Occhi e il Paesaggio , a cura di Diletta Zannelli , Alice Patriccioli , Carole Simonetti ;

, a cura di , , ; 16 dicembre, dalle 16, alla Casa del CON: La Voce e il Paesaggio , a cura di Giovanna La Maestra e Francesca Billè ;

, a cura di e ; 17 dicembre, dalle 09, al Parco Ecologico San Jachiddu: La Voce e il Paesaggio , a cura di Manuela Martines e Venera Leto ;

, a cura di e ; 24 febbraio, dalle 15, e il 25 febbraio, dalle 09, alla libreria Colapesce: Le Parole e il Paesaggio , a cura di Nadia Terranova ;

, a cura di ; 10 marzo, dalle 16, alla libreria Colapesce: Le Illustrazioni e il Paesaggio , a cura di Vittoria Facchini ;

, a cura di ; 11 marzo, dalle 09, al Parco Ecologico San Jachiddu: Le Illustrazioni e il Paesaggio , a cura di Antonia Teatino e Vittoria Facchini ;

, a cura di e ; 23 marzo, dalle 16, alla cooperativa Lunaria: Il Corpo e il Paesaggio , a cura di Serena Dascola e Alessandra Licata ;

, a cura di e ; 24 marzo, dalle 16, alla libreria Colapesce: Il Corpo e il Paesaggio , a cura di Giulia Mirandola ;

, a cura di ; 25 marzo, dalle 09, al Parco Ecologico San Jachiddu: Il Corpo e il Paesaggio, a cura di Giulia Mirandola, Cinzia Oliva e Carlo Trombetti.

