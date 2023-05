Un’immersione in un mare di fantasia: a Messina il Festival del libro per l’infanzia

Un’intera giornata dedicata alla letteratura per i più piccoli: domenica 14 maggio al Palacultura di Messina si terrà “Storie di tutti i colori”, il primo Festival del libro per l’infanzia, organizzato dall’associazione Intervolumina. Sabato è prevista una piccola anteprima, all’Auditorium Fasola”, dedicata alle storie e al teatro. Scopriamo tutti i dettagli dell’evento.

Stamattina, 5 maggio, è stato presentato a Palazzo Zanca il primo Festival del libro per l’infanzia di Messina. L’evento è organizzato dall’associazione Intervolumina, che da anni si occupa di promozione della lettura, e si pone come obiettivo quello di avvicinare i più più piccoli al mondo dei libri. Previste letture, seminari, spettacoli teatrali e tantissimo altro. Tra gli altri, sarà presente anche il fumettista messinese Lelio Bonaccorso. Lui e una giovane aspirante illustratrice messinese, Giorgia Minisi, hanno realizzato tre segnalibri d’artista, in edizione limitata, appositamente per l’occasione.

Presente alla conferenza stampa, l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso: «Porto i saluti del sindaco Federico Basile, che nel suo programma ha voluto inserire anche la valorizzazione del Palazzo della Cultura – ha spiegato. Questo festival è un passo importante. Credo moltissimo nella cultura, perché quello che si conosce lo si può amare e promuovere. Quello del libro è un patrimonio da tutelare e promuovere. La lettura nell’infanzia è fondamentale, se non c’è, da adulti si sente una mancanza. In particolare penso alle letture delle fiabe che ci fanno i nostri nonni e i nostri genitori quando siamo bambini. È importante promuovere il libro in questa fascia d’età così delicata, per permettere ai bambini di sviluppare e nutrire la propria fantasia».

È intervenuto poi il presidente dell’Associazione, Giuseppe Lipari: «Intervolumina – ha spiegato – è un’associazione nata nel 2008, proprio in mezzo ai libri, dalla volontà di insegnanti e bibliotecari. Il suo obiettivo è promuovere e animare la lettura, lavorando con costanza e continuità. Dal 2013 con la nascita della sezione di libri per bambini presso la Biblioteca dei Cappuccini di Messina, l’Associazione ha sostenuto la biblioteca e ha iniziato a intraprendere una serie di attività rivolte alla promozione della lettura per bambini, soprattutto della fascia d’età prescolare (0/6 anni) aderendo, anche, al programma nazionale Nati per Leggere. L’evento di sabato e domenica 13 e 14 maggio nasce dalla consapevolezza che la promozione della lettura non può non passare dalle fasce d’età poi giovani». Tra le altre cose, Intervolumina ha creato diversi punti lettura negli istituti comprensivi di Messina e angoli dedicati al Policlinico “G. Martino” e all’ospedale Papardo.

A seguire, Mariangela Orlando, socia di Intervolumina e referente del progetto, che ha illustrato il programma segnalandone alcuni momenti salienti: «È la prima volta che a Messina si fa un evento interamente dedicato ai libri per l’infanzia – ha chiarito. Si tratta quindi di un evento unico, che si pone a conclusione delle numerose attività svolte quest’anno nell’ambito del progetto “Leggere prima di leggere” e offrirà un calendario di eventi capaci di intrattenere, attraverso il fascino delle parole, tutte le fasce d’età, adulti, giovani e bambini».

Un’anteprima: “Storie di confine”

Come detto, Festival del libro per l’infanzia “Storie di tutti i colori” si terrà presso la Biblioteca Messina domenica 14 maggio, ma sabato 13 maggio ci sarà una piccola anteprima presso l’Auditorium Fasola. L’appuntamento è fissato alle ore 18.30 con lo spettacolo teatrale “Storie di confine”, a cura di e con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo. Prevista una carrellata di letture e narrazioni che prenderanno spunto dal confine geografico. Un’occasione per farsi una risata, commuoversi, sentire la poesia e la leggerezza.

Festival del libro per l’infanzia: il programma dell’evento a Messina

L’appuntamento con “Storie di tutti i colori”, il Festival del libro per l’infanzia è fissato per domenica 14 maggio 2023 al Palacultura di Messina.

Ore 9.30 / Foyer

Inaugurazione del Festival e saluti istituzionali

Ore 10.00 – 12.00 / Sala Palumbo

Dai libri alle periferie. L’inclusione sociale e culturale in pagine condivise.

Seminario con Francesca Romana Grasso, Marcella Terrusi e Maria Romana Tetamo. Modera Francesca Mignemi;

Ore 10.00 – 11.00 / Biblioteca comunale, sezione Fata Morgana

Teatrino di Lilliput a cura di Lunaria

Fiabe animate e attività creativa per bambini dai 4 ai 6 anni, su prenotazione*

Ore 10.00 – 11.00 / Foyer

Il “firmasegnalibro” di Lelio Bonaccorso

Incontro con il pubblico e firma di segnalibri artistici realizzati per il Festival

Ore 11.30 -12.30 / Biblioteca comunale, sezione Fata Morgana

Lo sai che … a cura di Lucia Scuderi

Narrazioni e attività laboratoriale per bambini dai 4 ai 6 anni, su prenotazione*

Ore 11.00 -12.00 / Foyer

Gnam … Buone le storie! a cura delle volontarie Nati per Leggere

Incontro di lettura Nati per Leggere per famiglie con bambini da O mesi a 3 anni**

Ore 15.30 / Foyer

Premiazione della sezione della scuola dell’infanzia vincitrice del contest Tre parole per una storia

Ore 16.30 / Foyer

Letture a cura di Alfonso Cuccurullo e Alessia

Canducci interpretate in LIS da Emanuele Foti**

Ore 17.15 / Sala Palumbo

Vorrei dirti … a cura di Cosetta Zanotti e Lucia Scuderi – Viaggio tra i libri e attività laboratoriale per adulti e bambini**

18.30 / Conclusione giornata

* La prenotazione (sino ad esaurimento posti) va effettuata inviando mail a info@intervolumina oppure tramite whatsapp al n. 3274699359 e indicando nome, cognome ed età del bambino.

** Partecipazione libera

Le case editrici che parteciperanno al Festival del libro per l’infanzia di Messina sono: Il Barbagianni, Caissa, Camelozampa, Carthusia, Edizioni Corsare, LupoGuido, Minibombo, Settenove, Topi pittori e Uovonero.

Il festival è finanziato con le risorse ottenute per il progetto “Leggere prima di leggere: storie di tutti i colori” (vincitore del bando Cepell “Leggimi 0-6 2020”) e dai contributi della Fondazione Filippo Puglia e della SaccneRete e allo sponsor Acqua Fontalba, che sarà presente per l’occasione. Ha il Patrocinio gratuito del Comune di Messina e dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Sezione Sicilia, che sarà presente anche con alcuni rappresentanti nella giornata del 14. Media partner del progetto sono Subversiva e TodoModoTv.

Maggiori informazioni sull’attività dell’associazione Intervolumina a questo link.

L’evento rientra nel programma del Maggio dei libri 2023.

