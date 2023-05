Letture, laboratori, biblioteche viventi: il programma del Maggio dei Libri 2023 a Messina

Laboratori, una “human library” al Mercato Coperto Muricello, incontri dedicati ai libri, letture sul tram, presentazioni, poesie e tantissimo altro: a Messina è iniziato il “Maggio dei Libri 2023” ed è stato reso pubblico il programma completo dell’iniziativa che vede in prima linea librerie, biblioteche, scuole e associazioni riunite dall’assessorato alla Cultura del Comune. Vediamo tutti gli eventi in calendario fino al 31 maggio.

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, alla vigilia dell’evento inaugurale. Il Comune di Messina, anche quest’anno, ha aderito al “Maggio dei Libri 2023”, campagna di promozione della lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di sottolineare e diffondere il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Tantissime le realtà cittadine che hanno deciso di aderire all’iniziativa proponendo e organizzando eventi dedicati alla lettura. Tra queste associazioni, come PuliAmo Messina, l’Associazione Museo del Mare (Fabio Pilato), l’Associazione Nino Cucinotta, l’associazione ARB, l’Associazione Avantgarde, l’Associazione Crescendo, l’Associazione Intervolumina; librerie, come La Gilda dei Narratori, la Mondadori (Ciofalo), La Feltrinelli Point e la Colapesce; scuole; biblioteche, sia la Regionale sia la Comunale; e tantissime altre tra cui Casa Peloro, il mercatino di via Casalaina e via Laudamo, il Lido Horcynus Orca, Edizioni Mesogea.

Maggio dei Libri 2023 a Messina: il programma degli eventi

Il claim di quest’anno è “Se leggi… sei forte!”. Di seguito il calendario completo degli eventi per il Maggio dei Libri 2023 a Messina:

