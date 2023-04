A Messina “Se leggi sei forte”: un laboratorio creativo per dare il via al Maggio dei libri 2023

Librerie, biblioteche, associazioni, culturali e non: tutti uniti per il Maggio dei libri 2023 a Messina che parte domani, domenica 23 aprile, con un evento dedicato alla lettura e all’arte in via Casalaina. Mi raccomando, liberate la fantasia e aprite la mente, perché è tempo di essere creativi. Ecco le prime anticipazioni sul mese più letterario dell’anno.

Partiamo dal principio. Cos’è il Maggio dei libri”? Si tratta di una campagna di promozione e condivisione della lettura nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. È promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. L’edizione 2023 si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio.

E proprio domani, domenica 23 aprile, si parte in grande da via Casalaina (dove si tiene il mercatino “Uso e riuso”). Lì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 i volontari di PuliAmo Messina terranno un laboratorio, aperto a tutti, durante il quale sarà possibile raffigurare, su supporti di materiale riciclato, delle copertine di libri che verranno poi utilizzati durante tutta la durata della manifestazione culturale. Nel corso della mattinata sono previste anche letture e momenti di condivisione e ognuno può partecipare con il proprio contributo personale.

Il programma completo della manifestazione non è ancora stato divulgato, ma sappiamo già che saranno coinvolte associazioni, come PuliAmo Messina, l’Associazione Museo del Mare (Fabio Pilato), l’Associazione Nino Cucinotta, l’associazione ARB; librerie, come La Gilda dei Narratori, la Mondadori (Ciofalo), La Feltrinelli Point e la Colapesce; scuole; biblioteche; e tantissime altre realtà cittadine tra cui Casa Peloro, il mercatino di via Casalaina e via Laudamo, il Lido Horcynus Orca, Edizioni Mesogea.

