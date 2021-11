Nati per Leggere 2021. A Messina laboratori di libri e musica per i piccoli

Sta per arrivare la sette giorni preferita dagli amanti dei libri, piccoli e grandi. Anche a Messina, infatti, da sabato 13 novembre e fino a domenica 21, arriva la settimana di “Nati per leggere“. Il progetto nazionale ha l’obiettivo di trasmettere la passione per la lettura ai bambini dai zero ai sei anni, grazie alla collaborazione tra genitori e bibliotecari. Ed è proprio la Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro di Messina – all’interno del Palacultura – che ospiterà uno dei momenti previsti per la settimana. L’altro, invece, è organizzato dalla cooperativa sociale Lunaria.

«Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie – dicono i promotori dell’iniziativa – diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini. Scaldate i piedi, anche quest’anno andiamo diritti alle storie».

Nati per Leggere 2021, dal 13 novembre una settimana dedicata ai libri

La Settimana nazionale Nati per Leggere nasce nel 2014 con l’intenzione di promuovere il diritto alle storie dei bambini. «Ogni bambino – dicono i referenti – ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo».

Per poter promuovere la lettura e diffonderla in maniera capillare, Nati per Leggere organizza momenti di letture, laboratori e seminari. A Messina saranno due gli appuntamenti in programma, dedicati ai più piccoli. Gli incontri di lettura sono gratuiti ma i posti limitati. I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Ecco i laboratori organizzati a Messina:

Una giostra di libri , alle 17:00, alla Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro. Per prenotare inviare una mail a: biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.

DirittiAlleStorie, alle 17:00, alla cooperativa Lunaria, in via Sant'Agostino. Per prenotare inviare una mail a: lunaria.lab@gmail.com o telefonare al 340 7045380.

