Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel penultimo weekend di luglio

Tenetevi forte: luglio è quasi finito, le ferie sono ancora lontante, fa caldo, ma “Tutto Eventi” è ancora qui a tenervi compagnia con gli appuntamenti del weekend e le cose da fare a Messina. Tra concertini, rassegne, festival del gusto, anche questo venerdì vi suggeriamo due eventi imperdibili.

Al Teatro Antico di Taormina, dopo il “Trittico pucciniano” va in scena la Turandot, nel nuovo allestimento della Fondazione Taormina Arte Sicilia con la regia, scene e costumi di Giancarlo Del Monaco e le luci di Wolfgang von Zoubek. Lo spettacolo è in programma venerdì 21, alle 21.00, e in replica domenica 23 luglio. Se, invece, avete voglia di ballare a Letojanni arriva Roy Paci accompagnato dagli Ottoni Animati, in concerto domenica 23 luglio, alle 21.30, a piazza Cagli.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina in estate

E poi ancora l’edizione 2023 dell’Horcynus Festival con le proiezioni cinematografiche e un laboratorio per i più piccoli condotto da Anita Magno e Lucrezia Piraino; il concerto di Luca Madonia alla Tenuta Rasocolmo, accompagnato da Denis Marino alla chitarra e Ambra Scamarda al basso; il teatro per bambini al Lido Horcynus Orca con “La bella e la bestia” messa in scena da Gianni Fortunato Pisani, Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro; il dj set “Allegro ma non troppo” di Bluemarina e Davide Patania al Retronouveau e l’RDS Summer Festival 2023 a Capo Peloro. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 21 a domenica 23 luglio 2023:

Concerti

venerdì 21 luglio, alle 19.00, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023 : Luca Madonia in concerto , con Denis Marino alla chitarra e Ambra Scamarda al basso;

per il : , con alla chitarra e al basso; venerdì 21 luglio, alle 19.30, all’ Hotel Terre di Eolo di Patti per la rassegna “ Venti d’Estate “: Francesca Incudine in concerto ;

di Patti per la rassegna “ “: ; venerdì 21 luglio, alle 21.30, all’ Octopus : Gli Approssimativi in concerto ;

: ; sabato 22 luglio, alle 22.30, al Piro Piro Bar di Oliveri: Sea Connection Trio in concerto ;

di Oliveri: ; domenica 23 luglio, alle 21.30, a piazza Cagli a Letojanni: Roy Paci & Ottoni Animati in concerto. Ingresso gratuito.

Libri

venerdì 21 luglio, alle 19.00, a villa Cianciafara : presentazione del libro “L’angelo della Croce d’Oro” (Di Nicolò Edizioni, 2023) di Gerardo Rizzo . Dialogano con l’autore Giusi Arimatea e Marcello Mento ;

: presentazione del “L’angelo della Croce d’Oro” (Di Nicolò Edizioni, 2023) di . Dialogano con l’autore e ; sabato 22 luglio, alle 18.00, nella Sala Consiliare del Comune di Rometta: presentazione del libro “Le famiglie patrizie della Città demaniale di Rometta” di Giuseppe Ardizzone Gullo. Dialoga con l’autore, Piero Gazzara.

Incontri e Laboratori

sabato 22 luglio, alle 18.30, all’ Arena Tano Cimarosa di Don Minico: “Dialogo su Messina” con Marcello Mento , Antonio Sarica , Giuseppe Ruggeri . Modera Sergio Di Giacomo ;

di Don Minico: “Dialogo su Messina” con , , . Modera ; domenica 23 luglio, alle 18.00, al Parco Horcynus Orca per l’Horcynus Festival 2023: “La canzone del mare”, laboratorio educativo sul riutilizzo creativo dei rifiuti a cura di Anita Magno e Lucrezia Piraino. (Per bambini dai 6 anni) A questo link per partecipare.

Mostre

prosegue fino al 21 luglio, alla Tenuta Rasolcomo per il Capo Rasocolmo Summer Fest 2023 : “AQUA”, mostra di pittura di Alba La Mantia e Monreau, a cura di Mariateresa Zagone ;

per il : “AQUA”, di e Monreau, a cura di ; prosegue fino al 25 luglio, al Teatro Vittorio Emanuele : “Stanze“, mostra di pittura di Nino Rigano , a cura di Giuseppe La Motta ;

: “Stanze“, mostra di pittura di , a cura di ; prosegue fino al 31 agosto, alla Casa del Cinema di Taormina : “Finestra a Sud”, mostra di Alessandro Florio per la Fondazione Taormina Arte Sicilia;

: “Finestra a Sud”, di per la Fondazione Taormina Arte Sicilia; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina: “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri, a cura di Ilaria Schiaffini.

Teatro e Danza

venerdì 21 e sabato 22 luglio, alle 21.00, all’ Ex Convento San Francesco per il Tindari Festival 2023 : “In difesa di Clitennestra“, regia di Stefano Molica , con Manuela Ventura , Noemi Scaffidi e Valentina Martino ;

per il : “In difesa di Clitennestra“, regia di , con , e ; venerdì 21 e domenica 23 luglio, alle 21.00, al Teatro Antico di Taormina : “Turandot” di Giacomo Puccini, regia di Giancarlo Del Monaco , con la direzione di Gianluca Martinenghi . Con Gabrielle Mouhelen , Marcelo Puente , Lana Kos , Ruben Amoretti e il Coro lirico “ Francesco Cilea ” diretto da Luigi Petrozziello ;

: “Turandot” di Giacomo Puccini, regia di , con la direzione di . Con , , , e il “ ” diretto da ; sabato 22 luglio, alle 19.00, all’ Arena Peppe Marchese di Oliveri per il Libero Teatro Festival 2023 : “Lentamente…la favola della lumaca”, Compagnia Officine Teatrali QuintArmata ;

per il : “Lentamente…la favola della lumaca”, ; sabato 22 luglio, alle 21.30, a Parco Trevelyan di Taormina : “Francesco, Fratello del Cosmo”, testo e regia di Leonardo Petrillo , con Rocco Ciarmoli , Antonio Coppola , Bruno Governale , Matteo Montaperto , Gianfranco Teodoro . (Prima nazionale);

: “Francesco, Fratello del Cosmo”, testo e regia di , con , , , , . (Prima nazionale); domenica 23 luglio, alle 18.30, al Lido Horcynus Orca: “La bella e la bestia”, adattamento e regia di Gianni Fortunato Pisani, con Gianni Fortunato Pisani, Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro.

Cinema

venerdì 21 luglio, alle 21.30, all’ Area Iris di Ganzirri: “Vizio di famiglia”, diretto da Fred Schepisi , con Michael e Kirk Douglas ;

di Ganzirri: “Vizio di famiglia”, diretto da , con e ; sabato 21 e domenica 22 luglio, alle 21.30, all’ Area Iris di Ganzirri: “Barbie”, diretto da Greta Gerwig , con Margot Robbie e Ryan Gosling . (Domenica 22 luglio, dopo la proiezione, dibattito con Alessia Rotondo e Giulia Drogo , a cura di Non Una di Meno );

di Ganzirri: “Barbie”, diretto da , con e . (Domenica 22 luglio, dopo la proiezione, dibattito con e , a cura di ); domenica 23 luglio, alle 21.00, al Parco Horcynus Orca per l’Horcynus Festival 2023: proieizione di “Amuka, il risveglio dei contadini congolesi” di Antonio Spanò, (Documentario – Belgio – 2021). Ospiti Antonio Spanò e Paolo Benvenuti. A seguire proiezione di “Nel mondo grande e terribile” Daniele Maggioni, Laura Perini, Maria Grazie Perria, (Drammatico/Documentario – Italia – 2017). Ospiti Daniele Maggioni e Tore Cubeddu.

Serate danzanti

venerdì 21 luglio, alle 22.30, al Retronouveau : “Allegro ma non troppo”, dj set a cura di Bluemarina e Davide Patania ;

: “Allegro ma non troppo”, a cura di e ; sabato 22 luglio, dalle 20.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli Anni ’90”, dj set a cura di Davide Patania ;

: “Tutta Colpa degli Anni ’90”, a cura di ; sabato 22 luglio, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta “Barbie World”, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix , Anto CZ ;

di Villafranca: presenta “Barbie World”, a cura di , , ; domenica 23 luglio, dalle 17.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: “Resolution”, dj set a cura di Marc Ross e Janey.

Natura e Relax

sabato 22 luglio, alle 16.00, ai Colli San Rizzo : “Pomeriggio al Sentiero ABC-Madunuzza e tramonto da Pizzo Chiarino”, escursione a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Pomeriggio al Sentiero ABC-Madunuzza e tramonto da Pizzo Chiarino”, a cura dell’ . A questo link per partecipare; sabato 22 luglio, alle 19.30, all’Argimusco: “Cieli Perduti alle Rocche dell’Argimusco”, escursione a cura di Archeoastronomia in Sicilia.

Festival

Giornate speciali

venerdì 21 e sabato 22 luglio, a Capo Peloro : RDS Summer Festival 2023 , a questo link il programma completo;

: , a questo link il programma completo; da sabato 22 a venerdì 28 luglio, a Oliveri : Sicily Acro Convention 2023 . A questo link per maggiori informazioni;

: . A questo link per maggiori informazioni; domenica 23 luglio, al Museo Epicentro di Barcellona: Cerimonia di Premiazione XIII Premio Internazionale di “Poesia Circolare”, a cura di Nino Abbate. Presenta Cristina Saja.

Prossimi eventi a Messina

sabato 5 agosto, dalle 10.00, a Roccalumera : “ Rugby Jam 2023 “, tornei di beach rugby , concerti e dj set ;

: “ “, , e ; dal 7 al 10 agosto, alla Badia di Itala: Corto di Sera 2023, festival del cortometraggio indipendente.

