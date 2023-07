A Itala si va “A tutta birra”: tra tornei, musica e gusto

Una bella birra al “graffio” e l’aria sembra già farsi più fresca, se poi ci sono i concerti, lo street food e gli amici allora diventa una grande festa come quella in programma a Itala Marina con “A tutta birra”, nona edizione del festival dedicato alla “bionda” per eccellenza e non solo.

Dal 21 al 23 luglio, infatti, non si gusteranno solo birre ma ci sarà la possibilità di partecipare ai tornei sportivi di calcio balilla, ping pong e briscola, ascoltare musica live, far giocare i più piccoli in un’area a loro dedicata e ridere con gli spettacoli dal vivo. L’Iniziativa è organizzata dai Giovani di Italia, in collaborazione con il Comune.

A Itala c’è “A tutta birra”: il programma

Tra gli ospiti di questa nona edizione della festa di Itala, dedicata alla birra, anche Denny Napoli che sarà protagonista di una stand up comedy venerdì 21 luglio e i Fuori Orario che si esibiranno l’ultimo giorno, domenica 23 luglio.

Venerdì 21 luglio

alle 18.00, inaugurazione della mostra dello scultore Nicola Dell’Erba;

alle 18.30, inizio dei tornei;

alle 21.30, performance di danza a cura di The Queen’s;

alle 22.30, Disorient Express live; a seguire Denny Napoli show.

Sabato 22 luglio

alle 17.00, seconda fase dei tornei;

alle 18.00, Vespa Club Motor Show;

alle 21.30, performance di danza a cura di The Lions Dance;

alle 22.30, Jamaicanu & Friends live, a seguire dj set night Antonio Grillo.

Domenica 23 luglio

alle 18.00, fasi finali dei tornei;

alle 21.00, performance di danza a cura di Flash Dance;

alle 22.00, Canazzo live;

alle 22.30, Fuori Orario live show, a seguire premiazioni.

Per maggiori informazioni su come partecipare ai tornei sportivi è possibile visitare la pagina facebook del festival a questo link.

