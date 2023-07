Messina, al via l’Horcynus Festival: il programma dal 17 luglio al 6 agosto 2023

Cinema sotto le stelle, laboratori per bambini, documentari, workshop, presentazioni di libri e tantissimo altro: a Messina torna l’Horcynus Festival, per la sua 21esima edizione, in programma dal 17 luglio al 6 agosto 2023 tra Capo Peloro e Roccavaldina. Scopriamo tutto il programma e le location degli eventi in calendario quest’estate.

Tema dell’edizione 2023 dell’Horcynus Festival è “Visioni, Immaginare le città del futuro”. A curare la manifestazione, che si svolgerà tra il Parco Horcynus Orca di Torre Faro e Roccavaldina, sono la Fondazione Horcynus Orca e la Fondazione MeSSInA.

Horcynus Festival di Capo Peloro: qualche anticipazione

Come detto, l’Horcynus Festival è un evento multidisciplinare, che dà spazio al cinema, alla musica, alla letteratura e all’arte. Il programma cinematografico, per la storica sezione del Festival “Arcipelaghi della Visione”, è diretta da Franco Jannuzzi, mentre la sezione “Musica Nomade” è curata da Giacomo Farina e Luigi Polimeni. Quest’anno, inoltre, l’Horcynus Festival inaugura “Vedere la Musica”, concorso nazionale di videoclip musicali, che si avvale della presidenza della giuria di Carlo Massarini, storico presentatore e innovatore della RAI. Infine, torna anche per l’edizione 2023, il Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano, a cura di Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, grazie alla collaborazione delle fondazioni messinesi con l’Ambasciata di Spagna in Italia. I film saranno proiettati dal 30 luglio all’1 agosto, in versione originale con sottotitoli in italiano, con una selezione che dà ampio spazio a film altrimenti invisibili in Italia.

In programma, poi, la consegna di premi a Luca Fois, co-direttore del master in Design for Kids&Toys del Politecnico di Milano, e a Marco Dentici, scenografo originario di Galati Marina e vincitore nel corso della sua carriera di un David di Donatello e di tre Nastri d’Argento.

Infine, si segnalano il concerto di Stefano “Cisco” Bellotti, mercoledì 26 luglio alle 22.00, e la lettura teatrale del premio UBU 2022 Marco Cavalcoli insieme a Caterina Simonelli, che si svolgerà martedì 25 luglio alle 21.15.

Horcynus Festival 2023: il programma completo

Di seguito, il programma completo dell’Horcynus Festival 2023 di Capo Peloro:

Lunedì 17 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Arcipelaghi della Visione – Andare di Nello Calabrò, 35’ (Musicale – Italia – 2023).

Ospite Nello Calabrò 22.00 Arcipelaghi della Visione – Orfeo 9 di Tito Schipa Jr., 82’ (Opera rock – Italia – 1973). In collegamento Tito Schipa Jr.

Martedì 18 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Selezione di videoclip musicali 21.15 Arcipelaghi della Visione – Song to song di Terrence Malick, 129’ (Drammatico/Musicale – USA – 2017)

Mercoledì 19 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 19.00 L’Iran oggi. Tornare a leggere Lolita a Teheran – con Giacomo Longhi, Lidia Lo Schiavo, Alessandra Minniti e i giovani della comunità iraniana di Messina. Modera Katia Pastura. 20.00 Performance musicale di Amir Jafarian e Antonino Arena, duo chitarra-sitar italo iraniano 21.00 Selezione di videoclip musicali 21.15 Arcipelaghi della Visione – Buena Vista Social Club di Wim Wenders, 101’ (Documentario/Musicale – Germania –1998)

Giovedì 20 luglio 2023 – Hub di Comunità di Maregrosso 17.00 Laboratorio educativo su L’orto sonoro di Alex Mendizabal (su prenotazione max 15 bambini dai 3 anni in su) 18.30 Centro socio-educativo “Il Melograno” – Immaginare il futuro: laboratorio sui codici educativi paterni

Giovedì 20 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Cortometraggi dalla Palestina 21.15 Arcipelaghi della Visione – Yesterday di Danny Boyle, 116’ (Commedia/Musicale – Gran Bretagna – 2019)

Venerdì 21 luglio 2023 – Piazza del Popolo, Roccavaldina 21.00 Cortometraggi dalla Palestina 21.15 Arcipelaghi della Visione – American graffiti di George Lucas, 110’ (Drammatico/Commedia – USA – 1973)

Sabato 22 luglio 2023 – Piazza del Popolo, Roccavaldina 21.00 Cortometraggi dalla Palestina 21.15 Arcipelaghi della Visione – Sing di Garth Jennings, 108’ (Animazione – USA – 2016)

Domenica 23 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 18.00 La canzone del mare – laboratorio educativo sul riutilizzo creativo dei rifiuti a cura di Anita Magno e Lucrezia Piraino, su prenotazione (max 20 bimbi dai 6 anni) 21.00 Arcipelaghi della Visione – Amuka, il risveglio dei contadini congolesi di Antonio Spanò, 71’ (Documentario – Belgio – 2021). Ospiti Antonio Spanò e Paolo Benvenuti 22.15 Arcipelaghi della Visione – Nel mondo grande e terribile di Daniele Maggioni, Laura Perini, Maria Grazia Perria, 78’ (Drammatico/Documentario – Italia – 2017). Ospiti Daniele Maggioni e Tore Cubeddu

Lunedì 24 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 19.00 Workshop con Adriano Aprà e docenti di Università siciliane, modera il prof. Federico Vitella. 21.00 Arcipelaghi della Visione – Rosso Cenere di Adriano Aprà e Augusto Contento, 60’ (Documentario – Italia/Francia –2013). Ospiti Adriano Aprà e Giancarlo Grande 22.15 Coffee Talk Arte e neuroscienze. Ospiti il prof. Angelo Quartarone e le GLORIUS4, modera Marco Ferrazzoli. In collaborazione con l’Istituto IRIB/CNR di Messina; Flavia Marino, Rosa Musotto, Antonio Cerasa, Giovanni Pioggia, Antonio Barbera.

Martedì 25 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.15 Tomorrow’s parties, lettura teatrale da uno spettacolo di Forced Entertainment. Con Marco Cavalcoli e Caterina Simonelli, traduzione di Roberto Castello. Premio Horcynus Orca 2023, Luca Fois

Mercoledì 26 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Portella della Ginestra: il film che non si fece, a cura di Luca Gaballo, 27’ (Inchiesta – Italia – 2023) 21.30 Presentazione del libro Dietro tutte le trame – Gianfranco Alliata e le origini della strategia della tensione di e con Giovanni Tamburino. Dibattito con Ilaria Moroni (Rete degli archivi “Per non dimenticare”), Luca Gaballo, Paolo Benvenuti. Modera Corradino Mineo. 22.00 Musica Nomade – Cisco in concerto (ex Modena City Ramblers).

Venerdì 28 luglio 2023 – Piazza del Popolo, Roccavaldina 21.00 Arcipelaghi della Visione – Sing 2, sempre più forte di Garth Jennings, 114’ (Animazione – USA – 2021)

Sabato 29 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 19.30 Presentazione del libro Una trama divina. Gesù in controcampo di Antonio Spadaro. Dialoga con l’autore Nadia Terranova 21.15 Arcipelaghi della Visione – Metamorphosis di Michele Fasano, 106’ (Animazione – Italia – 2022). Ospite Michele Fasano Premio Horcynus Orca 2023, Marco Dentici

Domenica 30 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Time (L)over di Alvaro Pinnel, 5’ 21.15 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Suro di Mikel Gurrea, 90’ (Fiction – Spagna – 2022). Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta, in collegamento Mikel Gurrea

Lunedì 31 luglio 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 18.30 Ti racconto lo Stretto: i miti greci. Letture/gioco rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni. Su prenotazione (max 20 bimbi). A cura dell’Associazione “Intervolumina”. 21.00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Cazatalentos di Josè Herrera, 7’ 21.15 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – La voluntaria di Nely Reguera, 99’ (Fiction – Spagna/Grecia – 2021). Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta.

Martedì 1° agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 18.30 Ti racconto lo Stretto: i miti greci. Letture/gioco rivolte ai bambini dai 7 ai 10 anni. Su prenotazione (max 20 bimbi). A cura dell’Associazione “Intervolumina”. 21.00 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – Sushi di Ivan Morales, 19’ 21.20 Festival del Cine Espanol Y Latinoamericano – El método di Marcelo Pineyro, 115’ (Drammatico – Spagna – 2005). Ospiti Federico Sartori e Iris Martin Peralta

Mercoledì 2 agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 19.00 Opera prima, 8 coreografie di Sarah Lanza (Sale espositive Museo MACHO) 21.00 Arcipelaghi della Visione – La via del ferro di Francesco Cannavà, 22’ (Docufilm – Italia – 2022). Ospiti Francesco Cannavà e Fabio Pilato. 21.45 Arcipelaghi della Visione – Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville di Jean-Luc Godard, 99’ (Fantastico –Francia/Italia – 1995)

Giovedì 3 agosto 2023 – Parco Horcynus Orca, Capo Peloro 21.00 Vedere la Musica – evento finale del concorso di videoclip musicali. Premiazione ed esibizione dell’artista vincitore. Con Carlo Massarini e Christian Bisceglia

Sabato 5 agosto 2023 – Forte Petrazza, Camaro Superiore 19.00 La grande scala, inaugurazione della mostra a cura del Museo del Fango

Domenica 6 agosto 2023 – Piazza del Popolo, Roccavaldina 21.00 Cortometraggi dalla Palestina 21.15 Arcipelaghi della Visione – Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry, 108’ (Commedia – USA – 2004)

Agosto – Dicembre 2023 Horcynus EDU – percorsi educativi di cinema in collaborazione con le scuole del territorio Summer School Scuola di Cinema a cura di Paolo Benvenuti Eventi letterari e di ricerca per intravedere “terre future” Seminari internazionali su nuovi paradigmi economici e di sviluppo umano sostenibile Premio Horcynus Orca 2023 a Souad Alwhaidi MACHO Inaugurazione nuove acquisizioni



