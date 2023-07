RDS Summer Festival Messina: artisti, viabilità, braccialetti e bus ATM. Tutte le info

Tutto pronto per RDS Summer Festival in programma a Messina il 21 e 22 luglio 2023, nell‘arena ex Sea Flight di Capo Peloro. In riva allo Stretto alcuni degli artisti più amati del panorama musicale italiano, ma anche dj set e momenti di intrattenimento con Sergio Friscia, Rossella Brescia e Baz di Tutti Pazzi per RDS. Nell’attesa dell’evento vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulla manifestazione.

Nelle pagine a seguire scopriamo gli artisti, gli orari, la viabilità di Torre Faro e i servizi bus e tram di ATM, insieme al piano parcheggi predisposto dall’Azienda.

RDS Summer Festival Messina 2023: tutte le informazioni utili

Artisti e orari per RDS Summer Festival a Messina

Per la tappa di Messina di RDS Summer Festival i grandi artisti sul palco dell’arena ex Sea Flight di Capo Peloro saranno otto:

venerdì 21 luglio – Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino;

– Aka 7even, Astol, Baby K e Effetto Domino; sabato 22 luglio – Cioffi, Federico Baroni, Niveo e Tommaso Paradiso.

Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle ore 19.00 presso l’ingresso rinominato “REGISTRATI – FAST TRACK” di Punta Torre Faro.

Dove e quando prendere i braccialetti per l’accesso

Per accedere a RDS Summer Festival a Messina occorre avere il braccialetto relativo alla prenotazione, che potrà essere ritirato nei prossimi giorni al chiosco della radio a piazza Cairoli o a Granatari. In particolare:

giovedì 20 luglio – dalle ore 16.00 alle ore 22.00 a piazza Cairoli (al chiosco brandizzato di RDS);

– dalle ore 16.00 alle ore 22.00 a piazza Cairoli (al chiosco brandizzato di RDS); venerdì 21 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 alla rotonda di Granatari.

– dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 alla rotonda di Granatari. sabato 22 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 alla rotonda di Granatari.

Per ottenerlo occorrerà mostrare il Qr Code arrivato via e-mail dopo la prenotazione.

