Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina nel weekend

Da un po’ pensavamo di dare un titolo a questa rubrica che dall’autunno alla primavera accompagna i vostri spassi a Messina e alla fine la soluzione era proprio sotto il nostro naso: Tutto Eventi, la guida al tempo libero per sapere sempre quello che succede in città e che eventi ci sono durante il weekend. Uno spazio tutti gusti per soddisfare le vostre esigenze più esigenti: dalla musica al teatro; dalle mostre ai mercatini del vinile.

Tra gli eventi del weekend da non perdere, vi suggeriamo: “5:20”, passeggiata sonora a cura di William Caruso per IDA – Itinerari d’Ascolto, che vi porterà indietro nel tempo, raccontandovi la storia di un telegrafista che è riuscito a salvarsi dal terremoto di Messina nel 1908. Se invece avete voglia di scoprire qualcosa di nuovo, alla Foro G gallery arrivano il “Flusso d’inchiostro” di Virginia Lorenzetti, artista romana che nel 2021 è stata scelta per realizzare il Ventaglio che la stampa parlamentare, come da tradizione, consegna al Presidente della Repubblica prima della pausa estiva.

Tutto Eventi: il weekend a Messina

Per questo neanche troppo nuovo spazio, abbiamo pensato di aggiungere un paio di sezioni: quella dedicata alle serate danzanti, tra gli eventi del weekend a Messina, per esempio venerdì 30 ai Magazzini del Sale ci sarà la prima della Milonga; e la sezione dedicata ai festival, intesi come quelle notti uniche e speciali, come La Notte delle Ricercatrici 2022. Buon Tutto Eventi a tutti!

Musica

venerdì 30, alle 19, all’ Enoteca Provinciale di San Placido Calonerò , per la rassegna NUTRIMENTINPERFIERIA: “Canzoni Scordate”, di e con Mario Incudine e Antonio Vasta . ASC Production ;

sabato 1, alle 21:30, a Piazza Gorgone di San Piero Patti : Mario Venuti in concerto . Ingresso gratuito;

Teatro

venerdì 30, alle 18, alla Tenuta Rasocolmo , l’ultimo spettacolo della rassegna Cortile Teatro Festival : “Come va a pezzi il tempo” di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele . Produzione Ultimi Fuochi Teatro / Progetti Demoni – Capotrave / Kilowatt Festival – Infinito srl . Per prenotare a questo link;

con ; domenica 2, alle 21, all’anfiteatro di Forte Petrazza, per la rassegna EPIC: “Persèfone” per la regia di Filippa Ilardo, con Elisa Di Dio e Cristina di Mattia, con la partecipazione in voce di Giuseppe Cutino. Produzioni Compagnia dell’Arpa;

Libri

venerdì 30, alle 18, alla Libreria FioriGialli (via dei Verdi, 38): “C’era una volta una storia. La tua”, corso introduttivo alla scrittura autobiografica, a cura di Daniela Orlando. Incontro gratuito. Per prenotare a questo link.

Serate danzanti

venerdì 30, alle 21:30, ai Magazzini del Sale : “Milonga ai Magazzini”, dj tango Mic Mac . A cura di Bailongo Loco. Per prenotare a quest link;

Mostre

sabato 1, alle 18, alla Foro G gallery a Ganzirri: “Flusso d’inchiostro”, vernissage della mostra di Virginia Lorenzetti , a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera . L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre;

: “Grammatiche Urbane”, . L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 30 ottobre; prosegue fino al 23 ottobre 2022, a Palazzo Ciampoli a Taormina: la mostra “Umiltà e Splendore“, a cura di Stefania Lanuzza e Virginia Buda.

Relax e Natura

domenica 2, dalle 09, a Floresta: trekking ai tre laghi, a cura dell’ Associazione PFM . Per prenotare a questo link;

Festival

venerdì 30, alle 16, al Rettorato dell’Università di Messina : “MEDNIGHT 2022”, La Notte Mediterranea delle Ricercatrici;

Per iniziare bene la settimana:

lunedì 3 ottobre, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione : “Adam” di Maryam Touzani. Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30;

(7)